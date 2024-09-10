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На Полтавщині чоловік підірвав гранату біля п’ятиповерхівки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Полтавщині чоловік підірвав гранату біля п’ятиповерхівки
У дворі п’ятиповерхового будинку чоловік, який перебував у стані сп’яніння, кинув гранату
фото: ілюстративне

Причетному до злочину 28-річному чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів

У місті Гребінці Полтавської області чоловік кинув гранату біля п’ятиповерхового будинку. Унаслідок вибуху поранення отримали троє людей, які перебували в бесідці неподалік. Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.

Як зазначається, близько четвертої години ранку до поліції надійшла інформація, що поблизу багатоквартирного будинку по вулиці Незалежності стався вибух.

Правоохоронці попередньо встановили, що у дворі п’ятиповерхового будинку чоловік, який перебував у стані сп’яніння, кинув гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які перебували в бесідці неподалік. Поранених доставили до лікарні. Загрози їх життю немає.

Причетному до злочину 28-річному чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні двох злочинів- хуліганство та незаконне зберігання вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, кількома днями раніше, у Лубнах Полтавської області внаслідок вибуху гранати три особи зазнали поранення, одна людина загинула.Правоохоронці встановили, що чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік. Унаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) дістали тілесні ушкодження та госпіталізовані. Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло без ознак життя з численними пораненнями, ймовірно внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета, виявили неподалік місця пригоди.

Теги: Полтавщина граната

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