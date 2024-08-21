У Хмельницькій області пролунали вибухи під час ворожої атаки дронами

Звуки вибухів було чути в Хмельницькій області близько 03.40

Під час тривоги вибухи лунали в місті та області

У ніч на 21 серпня, близько 03:40, у Хмельницькій області пролунали вибухи. Це сталося під час оголошеної в регіоні повітряної тривоги через атаку ворожих ударних безпілотників. Про це інформує Суспільне.

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, ще о 02:38 було зафіксовано рух ворожих дронів з Вінницької області у бік Хмельницької та Житомирської областей.

Місцеві Telegram-канали повідомляли про щонайменше два «Шахеди», які рухалися на Хмельницький. Згодом у районі міста пролунав вибух. Наразі офіційної інформації про наслідки вибухів немає.



Нагадаємо, що у Києві повітряна тривога тривала 8 хвилин.

До слова, Київській області працює протиповітряна оборона через ворожі «Шахеди».

