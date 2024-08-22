Пожежа на російському аеродромі та вибухи в Пролетарську: головне за ніч

У Росії пролунали вибухи через атаку із застосуванням безпілотників

На Київщині вночі лунала повітряна тривога. Після атаки дронів горить і детонує аеродром Мариновка у Волгоградській області РФ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 22 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих

Нафтобаза у місті Пролетарськ Ростовської області, що стала ціллю атаки безпілотників чотири дні тому, продовжує палати. Пізно ввечері стався черговий вибух цистерни з паливом, що спричинило ще більший спалах вогню. Місцеві жителі повідомляють, що заграву від пожежі було видно навіть у сусідньому місті Сальськ, що розташоване за десятки кілометрів.

Атака безпілотників на Волоградщині

У ніч на 22 серпня російське місто Калач-на-Дону Волгоградської області зазнало атаки безпілотників. Мешканці повідомили про серію вибухів близько 3:30 ночі, після чого спалахнула пожежа на летовищі.

💥Волгоградщина салютує



На аеродромі "Мариновка" почалась детонація складів з боєприпасами. Місцеве населення готують до евакуації. pic.twitter.com/rtwcsycnxL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024

Ізраїль завдав удару по позиціях «Хезболли» на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю здійснила авіаудар по осередку терористичної організації «Хезболла» на півдні Лівану, який обстрілював ізраїльську територію. Про це йдеться в заяві ЦАХАЛ.