Пожежа на російському аеродромі та вибухи в Пролетарську: головне за ніч
У Росії пролунали вибухи через атаку із застосуванням безпілотників
На Київщині вночі лунала повітряна тривога. Після атаки дронів горить і детонує аеродром Мариновка у Волгоградській області РФ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 22 серпня, щоб ви були в курсі подій.
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
Нафтобаза у місті Пролетарськ Ростовської області, що стала ціллю атаки безпілотників чотири дні тому, продовжує палати. Пізно ввечері стався черговий вибух цистерни з паливом, що спричинило ще більший спалах вогню. Місцеві жителі повідомляють, що заграву від пожежі було видно навіть у сусідньому місті Сальськ, що розташоване за десятки кілометрів.
Атака безпілотників на Волоградщині
У ніч на 22 серпня російське місто Калач-на-Дону Волгоградської області зазнало атаки безпілотників. Мешканці повідомили про серію вибухів близько 3:30 ночі, після чого спалахнула пожежа на летовищі.
💥Волгоградщина салютує
На аеродромі "Мариновка" почалась детонація складів з боєприпасами. Місцеве населення готують до евакуації. pic.twitter.com/rtwcsycnxL
Ізраїль завдав удару по позиціях «Хезболли» на півдні Лівану
Армія оборони Ізраїлю здійснила авіаудар по осередку терористичної організації «Хезболла» на півдні Лівану, який обстрілював ізраїльську територію. Про це йдеться в заяві ЦАХАЛ.
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