На Одещині чоловік кинув гранату у двір односельців: постраждав собака

У Болградському районі Одеської області чоловік кинув вибуховий предмет у двір односельців – унаслідок вибуху пошкоджено майно та травмовано собаку. Про це повідомила поліція області, пише «Главком».

Інцидент стався 12 квітня в одному із сіл Буджацької громади. За попередніми даними, 41-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння прийшов до подвір’я 36-річної жінки та закинув вибуховий предмет, який здетонував.

Вибух пошкодив паркан, люди не постраждали.

На місці працювали слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці вилучили уламки предмета, ймовірно гранати, які направлять на експертизу.

За фактом події відкрито два кримінальні провадження:

за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство)

за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю)

Санкції передбачають до семи років позбавлення волі. Наразі поліція працює з підозрюваним та вирішує питання щодо його затримання.

