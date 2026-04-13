На Одещині чоловік кинув гранату у двір односельців: постраждав собака

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На місці працювали слідчі та вибухотехніки
фото з відкритих джерел

Наразі поліція працює з підозрюваним та вирішує питання щодо його затримання

У Болградському районі Одеської області чоловік кинув вибуховий предмет у двір односельців – унаслідок вибуху пошкоджено майно та травмовано собаку. Про це повідомила поліція області, пише «Главком».

Інцидент стався 12 квітня в одному із сіл Буджацької громади. За попередніми даними, 41-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння прийшов до подвір’я 36-річної жінки та закинув вибуховий предмет, який здетонував.

Вибух пошкодив паркан, люди не постраждали.

На місці працювали слідчі та вибухотехніки. Правоохоронці вилучили уламки предмета, ймовірно гранати, які направлять на експертизу.

За фактом події відкрито два кримінальні провадження:

  • за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство)
  • за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю)

Санкції передбачають до семи років позбавлення волі. Наразі поліція працює з підозрюваним та вирішує питання щодо його затримання.

Нагадаємо, у Рівному поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати дві гранати. Інцидент стався на вулиці Соборній – обійшлося без постраждалих. Зі зловмисником понад три години вели переговори.

Теги: граната Одещина

