У Конотопі через атаку РФ виникли перебої зі світлом і водою
Вода подається за графіком
На Сумщині у Конотопі спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням через російський удар. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає «Главком».
«Цілий день в місті перебої з електрикою і водопостачанням… Після їхніх (окупантів, – «Главком») влучань наразі не вдається відновити обладнання. Вода – за графіком», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 червня російські окупаційні війська вдарили дроном по Конотопу на Сумщині: місто залишилося без водопостачання та частково без електрики, у приватному будинку спалахнула пожежа.
Унаслідок ворожого удару постраждали п'ятеро людей – четверо з них діти та їхня мати. Серед постраждалих діти 2012, 2017 та 2023 років народження.
До слова, 6 червня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього постраждав 10-річний хлопчик та його батько.
Як повідомлялося, Росія застосувала нову схему атак на Запоріжжя: «Шахеди» тепер використовують як носії FPV-дронів, доставляючи їх безпосередньо у міську забудову. «За останні місяці ворог удосконалив деякі види засобів ураження. Вчора він використав «Шахед», який заніс у центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав їх по цивільних цілях», – заявив Іван Федоров.
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