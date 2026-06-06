Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Конотопі через атаку РФ виникли перебої зі світлом і водою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Конотопі через атаку РФ виникли перебої зі світлом і водою
Міський голова Конотопа повідомив про перебої з електро- та водопостачанням
фото: pxhere.com, Уніан

Вода подається за графіком

На Сумщині у Конотопі спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням через російський удар. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає «Главком».

«Цілий день в місті перебої з електрикою і водопостачанням… Після їхніх (окупантів, – «Главком») влучань наразі не вдається відновити обладнання. Вода – за графіком», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 червня російські окупаційні війська вдарили дроном по Конотопу на Сумщині: місто залишилося без водопостачання та частково без електрики, у приватному будинку спалахнула пожежа.

Унаслідок ворожого удару постраждали п'ятеро людей – четверо з них діти та їхня мати. Серед постраждалих діти 2012, 2017 та 2023 років народження.

До слова, 6 червня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього постраждав 10-річний хлопчик та його батько.

Як повідомлялося, Росія застосувала нову схему атак на Запоріжжя: «Шахеди» тепер використовують як носії FPV-дронів, доставляючи їх безпосередньо у міську забудову. «За останні місяці ворог удосконалив деякі види засобів ураження. Вчора він використав «Шахед», який заніс у центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав їх по цивільних цілях», – заявив Іван Федоров.

Читайте також:

Теги: Конотоп Сумщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі агресор
Вчора, 10:05
Окупанти щедро обстрілюють Костянтинівку запалювальними боєприпасами
Росіяни знищують Костянтинівку фосфорними боєприпасами (відео)
3 червня, 12:34
Володимир Путін побачив ознаки завершення війни
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
29 травня, 19:50
Трамп: Це справді було б надзвичайно важливим знаком, і я думаю, що ці країни винні нам це
Трамп пригрозив зірвати угоду з Іраном без залучення інших країн Близького Сходу
28 травня, 01:31
Росія знищила у Дніпрі склад гуманітарної допомоги ООН
Кремль відкрив новий фронт: Путін атакує світову гуманітарну систему
24 травня, 09:35
Українські бійці знищили ворожий дрон
У Костянтинівці військові помітили дрон-дракон із термітною сумішшю (відео)
21 травня, 12:06
Венс: Я не впевнений, і не буду впевнений, що ми її уклали, доки ми не підпишемо
Венс заявив, що не впевнений, чи можливо заключити угоду з Іраном
20 травня, 05:18
Європа втомилася від тиску Дональда Трампа
Європа використовує тактику Трампа проти нього самого. Пояснення NYT
14 травня, 04:15
Путін знає, що війна йде жахливо погано, і дедалі більше росіян це розуміють
Українські дрони загнали Путіна в бункери – Forbes
9 травня, 15:15

Події в Україні

Сили оборони взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху росіян до Криму
Сили оборони взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху росіян до Криму
У Конотопі через атаку РФ виникли перебої зі світлом і водою
У Конотопі через атаку РФ виникли перебої зі світлом і водою
Сирський повідомив, скільки окупантів зосереджено на південних напрямках фронту
Сирський повідомив, скільки окупантів зосереджено на південних напрямках фронту
Росіяни атакували Запоріжжя: серед поранених є 10-річна дитина
Росіяни атакували Запоріжжя: серед поранених є 10-річна дитина
Цивільні штурмували траншеї та вчилися керувати дронами: десантники провели чотириденний інтенсив
Цивільні штурмували траншеї та вчилися керувати дронами: десантники провели чотириденний інтенсив
Удар по Запоріжжю: понівечено багатоповерхівку, згоріли авто, є поранені
Удар по Запоріжжю: понівечено багатоповерхівку, згоріли авто, є поранені

Новини

Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Сьогодні, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Вчора, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Вчора, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Вчора, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
4 червня, 13:21

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua