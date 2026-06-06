У Конотопі через атаку РФ виникли перебої зі світлом і водою

Міський голова Конотопа повідомив про перебої з електро- та водопостачанням

Вода подається за графіком

На Сумщині у Конотопі спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням через російський удар. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає «Главком».

«Цілий день в місті перебої з електрикою і водопостачанням… Після їхніх (окупантів, – «Главком») влучань наразі не вдається відновити обладнання. Вода – за графіком», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 червня російські окупаційні війська вдарили дроном по Конотопу на Сумщині: місто залишилося без водопостачання та частково без електрики, у приватному будинку спалахнула пожежа.

Унаслідок ворожого удару постраждали п'ятеро людей – четверо з них діти та їхня мати. Серед постраждалих діти 2012, 2017 та 2023 років народження.

До слова, 6 червня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього постраждав 10-річний хлопчик та його батько.

Як повідомлялося, Росія застосувала нову схему атак на Запоріжжя: «Шахеди» тепер використовують як носії FPV-дронів, доставляючи їх безпосередньо у міську забудову. «За останні місяці ворог удосконалив деякі види засобів ураження. Вчора він використав «Шахед», який заніс у центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав їх по цивільних цілях», – заявив Іван Федоров.