Сили оборони провели зачистку на Запорізькому напрямку – DeepState 

Українські захистики провели зачистку від окупантів поблизу трьох населених пунтків на Запорізькому напрямку

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Згідно з оновленими даними, українські захистики провели зачистку від окупантів поблизу трьох населених пунтків на Запорізькому напрямку.

Йдеться про Степногірськ, Новоселівку та Январське.

До слова, російські окупанційні війська змогли просунутися одразу на кількох ділянках фронту.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.