Київщина: через атаку РФ постраждали два райони – кадри від ДСНС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Наслідки атаки на Київщину у ніч проти 29 листопада
фото: ДСНС

Для обігріву та надання допомоги на місці розгорнули Пункт незламності

Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Київщину постраждали щонайменше двоє людей. Під удар потрапили Броварський та Фастівський райони області. Наслідки повідомляє ДСНС, пише «Главком».

У Броварах ворожий обстріл спричинив пожежу та руйнування в девʼятиповерховому житловому будинку – пошкоджені восьмий і дев'ятий поверхи. Двоє людей отримали поранення, одну з них госпіталізовано.

Підрозділи ДСНС евакуювали з будинку 52 мешканців, серед них троє дітей. Для обігріву та надання допомоги на місці розгорнули Пункт незламності, з людьми працюють психологи ДСНС.

6 фото
Крім того, у місті зафіксовано пошкодження приватної забудови та припаркованих поруч автомобілів. Ліквідовано пожежу в гаражному кооперативі, де внаслідок атаки пошкоджено 20 гаражів. На місці працюють усі оперативні служби.

На світанку 29 листопада російські окупанти влаштували другу хвилю атаки на Київ. Десятки ударних дронів скупчились на Київщині та летять курсом на столицю. 

Моніторинговий канал опублікував мапу, на якій зображено зграю «шахедів», що оточує Київ з усіх сторін. На Київщині вже пролунали вибухи, працює ППО.Очільник КМВА Тимур Ткаченко, що фіксується багато цілей в напрямку Києва. Близько 100 ударних дронів сунуть до столиці.

Також є інформація про ймовірний пуск ракет Х-101 із Ту-95.

У результаті нічного ворожого обстрілу Києва, загинула одна особа. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося врятувати чотирьох осіб, зокрема дитину та маломобільну людину. 

Коментарі — 0

Київщина: через атаку РФ постраждали два райони – кадри від ДСНС
