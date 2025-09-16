Головна Країна Події в Україні
Окупанти обстріляли фермерське господарство на Миколаївщині: є жертва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти обстріляли фермерське господарство на Миколаївщині: є жертва
Ворог обстріляв Миколаївщину
Кім: Це була цілеспрямована атака по цивільних

Російські окупанти вдарили по фермерському господарству в Чорноморській громаді на Миколаївщині. Через російський обстріл загинув працівник підприємства. Про це повідомив очільник Миколавської ОВА Віталій Кім, передає «Главком».

За словами Кіма, декілька годин тому російські війська здійснили атаку на фермерське господарство в Чорноморській громаді. Під час роботи в полі загинув чоловік, який працював водієм трактора.

За попередньою інформацією, атака була цілеспрямованою і спрямована на цивільних осіб, оскільки ворог точно знав, куди завдає удари.

До слова, російські війська цілеспрямовано атакують цивільний транспорт на трасі М-14 Херсон – Миколаїв. Ворог цілеспрямовано атакує цивільний транспорт, і закликав без нагальної потреби не використовувати цей маршрут. Крім того, через атаки російських безпілотників можливі обмеження руху.

Очільник обладміністрації закликав враховувати обмеження під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут. Також він наголосив, що разом із військовими вживаються всі можливі заходи для стабілізації ситуації.

