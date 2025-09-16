Ворог атакував Запоріжжя: є поранені

Влада закликає мешканців бути обережними та залишатися у безпечних місцях

У ніч на 16 вересня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

За повідомленням ОВА,в результаті обстрілу одна людина отримала поранення.

Інформація про руйнування та масштаб пошкоджень наразі уточнюється. Федоров не повідомив з якого виду зброї ворог обстріляв місто.

Запоріжжя та прилеглі території залишаються під загрозою нових обстрілів, тому влада закликає мешканців бути обережними та залишатися у безпечних місцях.

Новина доповнюється...