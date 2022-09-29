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Удар по Миколаєву: з'явилися нові деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Миколаєву: з'явилися нові деталі
Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 12 – отримали поранення
Суспільне

По Миколаєву було нанесено ракетний удар з застосуванням ракетної системи залпового вогню «Торнадо-С»

Станом на 19:20 кількість загиблих внаслідок рашистського удару по Миколаєву збільшилась до трьох. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Троє загиблих та дванадцять поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж», – йдеться в повідомленні.

Речник Миколаївської обладміністрації Дмитро Плетенчук повідомив «Суспільному», що удар завдали з ракетної системи залпового вогню «Торнадо-С».

«У світлий час доби, на початку шостої години вечора, по місту Миколаїв було нанесено ракетний удар з застосуванням ракетної системи залпового вогню «Торнадо-С» – це модифікована ракета системи «Смерч», – сказав Плетенчук.

Як повідомлялося, окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами в «час-пік», коли люди повертались з роботи додому.

Нагадаємо, триває 218-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна

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