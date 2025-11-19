Головна Країна Події в Україні
Удар по Тернополю: рятувальники дістали з-під завалів живого постраждалого

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Тернополю: рятувальники дістали з-під завалів живого постраждалого
фото: скриншот з відео

Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль

У Тернополі рятувальники  дістали з-під завалів будинку постраждалого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала.

«З-під завалів дістали постраждалого. Він – живий!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Внаслідок масованого комбінованого російського удару по місту загинули 25 людей, серед них – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали. Біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів ДСНС з різних регіонів України, які уже надали допомогу 150 людям.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), 4-х Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»). 

