Удар по порту Чорноморськ: Зеленський показав світлини пошкодженого судна

Президент наголосив, що Москва продовжує затягувати війну проти України

Російські загарбники атакували цивільне судно в порту Чорноморськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав жодного воєнного сенсу. «Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні», – йдеться в повідомленні.

Росіяни вдарили по судну балістичною ракетою фото: ДСНС

Зеленський зазначив, що Російська Федерація продовжує затягувати війну проти України, використовуючи балістичні ракети для ураження цивільних цілей. За його словами, триває робота, аби у Москві перестало домінувати бажання воювати.

«Важливо, щоб у таких умовах у світу залишались правильні орієнтири: хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром, хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни. Я дякую всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію і хто не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення», – пояснив він.

Рятувальники ліквідують пожежу, спричинену ворожою атакою фото: ДСНС

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки було уражено цивільне судно.

Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі нафтовий танкер Dashan. Він належить до «тіньового флоту» РФ. 29 листопада БпЛА уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairo та Virat.

Після серії українських атак на танкери «тіньового флоту» Москви страхові ставки для суден, які заходять у порти Чорного моря, зросли на 250%.

До слова, The Atlantic пише, що США фактично дали Україні зелене світло на удари по «тіньовому флоту» Росії. Зазначається, що якщо за адміністрації попереднього президента США Джо Байдена Вашингтон побоювався ескалації і виступав проти атак на російську нафтову логістику в міжнародних водах, то після приходу в Білий дім республіканської адміністрації політика змінилася. За даними видання, Трамп не заперечував проти ударів і навіть схвалював надання Україні розвідданих для ураження об'єктів російської енергетики.