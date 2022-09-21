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Удар по Запоріжжю. Очільник області показав фото наслідків

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Удар по Запоріжжю. Очільник області показав фото наслідків
Рашисти гатили по об'єктах інфраструктури 
фото: Олександр Старух /Telegram

Постраждало троє людей 

Удень 21 вересня російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Запоріжжю. Наразі відомо щодо п'ять прильотів ракет у три райони обласного центру.

Уражено об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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«Наразі відомо про трьох постраждалих. Одного з них ушпиталено з діагнозом контузія, його стан стабільний», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, напередодні рашисти вдарили по Запоріжжю ракетами С-300.

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Теги: Запоріжжя обстріл Telegram ракета

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