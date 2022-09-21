Удар по Запоріжжю. Очільник області показав фото наслідків
Постраждало троє людей
Удень 21 вересня російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Запоріжжю. Наразі відомо щодо п'ять прильотів ракет у три райони обласного центру.
Уражено об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
«Наразі відомо про трьох постраждалих. Одного з них ушпиталено з діагнозом контузія, його стан стабільний», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні рашисти вдарили по Запоріжжю ракетами С-300.
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