Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запоріжжю: влада показала кадри з наслідками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Запоріжжю: влада показала кадри з наслідками
Окупанти атакували Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Одна людина постраждала

Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Кадри з наслідками показав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

В одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків. Триває ліквідація наслідків. За попередніми даними, одна людина постраждала.

10 фото
На весь екран

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російські окупанти вдарили балістикою по Києву. У місті розгорілися пожежі, зафіксовано влучання. У Печерському районі уламки впали в дворі житлового будинку. Бригада медиків виїхала у Дарницький район Києва.

Вирує пожежа після вибуху в Голосіївському районі. Всі служби попрямували на місце.

Теги: Запоріжжя обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова ОВА запевнив, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, на місцях влучань не зафіксовано
На Львівщині збито 140 «шахідів» і 23 ракети: влада спростовує інформацію про викиди
5 жовтня, 14:40
Зеленський: Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися
Комбінований терор: Зеленський розповів про наслідки атаки на Україну та жертв
5 жовтня, 10:58
Росія вдарила по Запоріжжю
Росія вдарила по Запоріжжю
5 жовтня, 01:26
Унаслідок ударів постраждали пʼятеро людей
На Одещині спалахнули масштабні пожежі через атаку російських дронів
9 жовтня, 08:12
Окупанти обстріляли Херсон
Окупанти вдарили по Херсону: є жертва
11 жовтня, 22:42
Окупанти обстріляли Суми
Атака на Суми: є постраждала, руйнування та пожежа
13 жовтня, 01:42
Зеленський: Найскладніше питання будь-яких перемовин усе одно стосуватиметься території України
Зустріч Зеленського та Трампа, атака на Україну: головне за ніч
18 жовтня, 06:59
Харків атакували КАБи
Атака КАБів на Харків: зруйновано будинки, виникли пожежі
Вчора, 01:35
Ворог вдарив безпілотником по транспортній інфраструктурі
Росіяни атакували залізницю у Чернігові: поранено машиніста
17 жовтня, 15:17

Події в Україні

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Удар по Запоріжжю: влада показала кадри з наслідками
Удар по Запоріжжю: влада показала кадри з наслідками
Окупанти вдарили по Запоріжжю
Окупанти вдарили по Запоріжжю
Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод
Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод
Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 21 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Окупанти обстріляли Херсон: є поранені
Окупанти обстріляли Херсон: є поранені

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua