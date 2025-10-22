Удар по Запоріжжю: влада показала кадри з наслідками

Одна людина постраждала

Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Кадри з наслідками показав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

В одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків. Триває ліквідація наслідків. За попередніми даними, одна людина постраждала.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 22 жовтня російські окупанти вдарили балістикою по Києву. У місті розгорілися пожежі, зафіксовано влучання. У Печерському районі уламки впали в дворі житлового будинку. Бригада медиків виїхала у Дарницький район Києва.

Вирує пожежа після вибуху в Голосіївському районі. Всі служби попрямували на місце.