Росіяни атакували залізницю у Чернігові: поранено машиніста

Унаслідок удару було пошкоджено рухомий склад залізниці

У Чернігові внаслідок удару російського безпілотника пошкоджений рухомий склад залізниці, поранений машиніст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівську обласну прокуратуру.

Близько 9:45 росіяни атакували безпілотником в Чернігові транспортну інфраструктуру. У результаті атаки машиніст локомотива отримав осколкові поранення, пошкоджено рухомий склад. За фактом удару БпЛА по залізниці розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Росіяни атакували безпілотником в Чернігові транспортну інфраструктуру фото: Facebook/Чернігівська обласна прокуратура

Нагадаємо, атаки на залізничну інфраструктуру України почастішали, а російські дрони Shahed завдають ударів із високою точністю, загрожуючи комерційним та військовим перевезенням.

Як відомо, з середини літа 2025 року Росія активізувала атаки на залізничну інфраструктуру України, використовуючи безпілотники «Шахед». За словами очільника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, удари по локомотивах і підстанціях спрямовані на паніку серед пасажирів та шкоду економіці, а не на військові вантажі. Модернізовані дрони дозволяють РФ точково уражати цивільну інфраструктуру, підвищуючи ефективність атак.