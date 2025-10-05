Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Львівщині збито 140 «шахідів» і 23 ракети: влада спростовує інформацію про викиди

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині збито 140 «шахідів» і 23 ракети: влада спростовує інформацію про викиди
Голова ОВА запевнив, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, на місцях влучань не зафіксовано
фото: ДСНС Львівщини

Максим Козицький: Запевняю, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, не зафіксовано

Вночі Російська Федерація здійснила наймасштабнішу атаку на Львівську область від початку повномасштабного вторгнення. У зону відповідальності Повітряного командування «Захід» зайшло близько 163 повітряних цілей, серед яких, за попередніми даними, 140 «Шахедів» та 23 крилаті ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Попри те, що значну частину цілей вдалося знищити силами оборонців неба, атака призвела до трагічних наслідків, зокрема загинуло чотири людини та восьмеро постраждалих.

Козицький наголосив, що ворог цілеспрямовано бив по суто цивільних об’єктах: «Цілі ракет і «шахедів» практично ті самі – житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти».

Окремо він відзначив цинізм удару по об’єктах газотранспортної інфраструктури області, що сталося в умовах похолодання та початку опалювального сезону.

Голова ОВА запевнив, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, на місцях влучань не зафіксовано, у тому числі й аміаку.

Нагадаємо, внаслідок масованої нічної російської атаки, яка тривала понад п’ять годин, на Львівщині зросла кількість жертв та постраждалих. Наразі відомо про чотирьох загиблих та чотирьох поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Росіяни тероризували регіон комбінованими ударами за допомогою БПЛА та крилатих ракет. Ударами пошкоджено низку об’єктів, зокрема, житлові будинки та цивільну інфраструктуру, включаючи індустріальний парк у Львові.

На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики та поліцейські. Також допомогу постраждалим надають психологи ДСНС.

Як відомо, внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ із застосуванням безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет на Львівщині є жертви серед населення. Про це повідомляє  «Главком» з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

 «За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами на Львівщині дві людини загинули, ще дві – травмовані», – повідомив Козицький.

На місцях влучань та руйнувань наразі працюють усі профільні служби. Інформація щодо наслідків удару оновлюється.

Читайте також:

Теги: Львів Львівщина обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували Запоріжжя
Запоріжжя: з'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
Сьогодні, 06:24
Наразі ситуація перебуває під контролем відповідних служб
Атака на Чернігівщину: без світла залишилися 50 тис споживачів
Вчора, 10:01
Унаслідок ворожого удару постраждали об’єкти на Харківщині та Полтавщині
Наймасованіша атака на газовидобувну інфраструктуру України. Сибіга звернувся до партнерів
3 жовтня, 21:07
Рятувальники ліквідують пожежу
Окупанти атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені
22 вересня, 07:03
Дрони атакували Сумщину
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення ситуацією щодо війни в Україні
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч
8 вересня, 05:52
47-річний львів’янин поїхав із люлькою на даху
Львів'янин забув люльку з немовлям на даху авто та поїхав: яке покарання загрожує
8 вересня, 05:42
Росія атакувала Київ дронами
Атака на Київ: влада відзвітувала про ліквідацію наслідків
7 вересня, 22:40
Свою програму перебування у місті кардинал розпочав із зустрічі з пораненими українськими військовими у реабілітаційному центрі
Посланець Папи у Львові відвідав поранених захисників
5 вересня, 15:13

Події в Україні

У мережі з’явилася інформація про екстрені відключення світла: Міненерго відреагувало
У мережі з’явилася інформація про екстрені відключення світла: Міненерго відреагувало
На Львівщині збільшилася кількість загиблих
На Львівщині збільшилася кількість загиблих
На Львівщині збито 140 «шахідів» і 23 ракети: влада спростовує інформацію про викиди
На Львівщині збито 140 «шахідів» і 23 ракети: влада спростовує інформацію про викиди
Росія вдарила по газових об’єктах, які забезпечують опалювальний сезон
Росія вдарила по газових об’єктах, які забезпечують опалювальний сезон
Атака на Львів: Садовий повідомив про наслідки обстрілу
Атака на Львів: Садовий повідомив про наслідки обстрілу
Атака на Сумщину: росіяни обстріляли область 187 раз за добу, 11 поранених, серед них троє дітей
Атака на Сумщину: росіяни обстріляли область 187 раз за добу, 11 поранених, серед них троє дітей

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua