На Львівщині збито 140 «шахідів» і 23 ракети: влада спростовує інформацію про викиди

Вночі Російська Федерація здійснила наймасштабнішу атаку на Львівську область від початку повномасштабного вторгнення. У зону відповідальності Повітряного командування «Захід» зайшло близько 163 повітряних цілей, серед яких, за попередніми даними, 140 «Шахедів» та 23 крилаті ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Попри те, що значну частину цілей вдалося знищити силами оборонців неба, атака призвела до трагічних наслідків, зокрема загинуло чотири людини та восьмеро постраждалих.

Козицький наголосив, що ворог цілеспрямовано бив по суто цивільних об’єктах: «Цілі ракет і «шахедів» практично ті самі – житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти».

Окремо він відзначив цинізм удару по об’єктах газотранспортної інфраструктури області, що сталося в умовах похолодання та початку опалювального сезону.

Голова ОВА запевнив, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, на місцях влучань не зафіксовано, у тому числі й аміаку.

Нагадаємо, внаслідок масованої нічної російської атаки, яка тривала понад п’ять годин, на Львівщині зросла кількість жертв та постраждалих. Наразі відомо про чотирьох загиблих та чотирьох поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Росіяни тероризували регіон комбінованими ударами за допомогою БПЛА та крилатих ракет. Ударами пошкоджено низку об’єктів, зокрема, житлові будинки та цивільну інфраструктуру, включаючи індустріальний парк у Львові.

На місцях влучань безперервно працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики та поліцейські. Також допомогу постраждалим надають психологи ДСНС.

