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Удар по Запоріжжю: влада повідомила про жертви

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Запоріжжю: влада повідомила про жертви
Мішенню окупанта стали об’єкти інфраструктури
Кирило Тимошенко/Telegram

Відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених внаслідок атаки

Внаслідок ранкового удару по Запоріжжю загинула одна людина. Проте рятувальники продовжують розбирати завали, під ними знаходяться люди. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Ворог зранку завдав ракетного удару по обласному центру. Знову мішенню окупанта стали об’єкти інфраструктури. Руйнувань зазнали житлові будинки навколо», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, відомо щодо одного загиблого. П’ятеро поранено. Інформація уточнюється.

Зазначається, що на місці працюють всі служби.

Як повідомлялося, рашисти випустили по Запоріжжю та передмісті дев’ять ракет. Російські ракети влучили в готель, підстанцію та телевежу.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.

Теги: Запоріжжя росія окупанти обстріл Україна ракета

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