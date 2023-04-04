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Україна готова до контрнаступу, однак є важкі виклики – NYT

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна готова до контрнаступу, однак є важкі виклики – NYT
фото: slovoidilo.ua

За оцінками видання, моральний дух українських бійців, який переважну частину війни був кращим, ніж у росіян, стає дедалі більшою проблемою

Із західним озброєнням та новоствореними штурмовими підрозділами Україна готова до вирішального весняного контрнаступу, але складним випробуванням стане відновлення втрат і збереження мотивації втомлених війною військ. Про це пише The New York Times.

Як ідеться в публікації, новий контрнаступ стане перевіркою здатності української армії переозброювати та відновлювати батальйони, зберігаючи водночас мотивацію та навички маневрування, які забезпечили їй перевагу в трьох попередніх контрнаступах.

«Успіх України в боях на південно-східних рівнинах продемонстрував би світу занепад військової могутності РФ, зменшив би занепокоєння, що війна зайшла в «болото», та, швидше за все, заохотив би союзників України до подальшого озброєння і фінансування Києва», – зауважило видання.

NYT пише, що майбутній контрнаступ буде вкрай суворим викликом для України.

«Українським офіцерам доведеться організовувати атаки артилерії, піхоти і бронетехніки, які прориватимуться крізь російські окопи, танкові пастки і мінні поля. На півдні російські підрозділи будують оборонні позиції після того, як їх витіснили з Херсонської області в листопаді. Сучасні західні танки, які мають кращу живучість і вогневу міць, матимуть вирішальне значення для ліквідації цих позицій», – підкреслило видання.

Директорка Інституту Маккейна Евелін Фаркас у коментарі NYT заявила, що Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати далекосяжні геополітичні наслідки, якщо вона вчасно отримає зброю та підготує війська.

На її думку, багато що може змінитися з надходженням на фронт нового західного озброєння і десятків тисяч українських воїнів, які зараз проходять підготовку в Україні та Європі.

Водночас NYT зазначає, що успіх ЗСУ навряд чи гарантований, оскільки союзники не поспішають надсилати зброю, а солдатам доводиться задовольнятися прискореними курсами штурмової тактики.

Як передбачається, Україна завдасть удару на півдні, де місцевість варіюється від розлогих полів до міст і сіл.

«Удар протяжністю приблизно 80 км по степу від нинішньої лінії фронту до окупованого міста Мелітополь розділить утримувану РФ територію на дві зони, переріже лінії постачання і поставить українську артилерію в зону досяжності російських баз у Криму», – пише видання.

При цьому видання відзначає, що моральний дух українських бійців, який більшу частину війни був кращим, ніж у ворога, стає дедалі більшою проблемою. 

Як повідомлялося, Україна готується до весняного контрнаступу: Резніков назвав терміни.

До слова, Зеленський повідомив, чому затримується анонсований контрнаступ ЗСУ

Як відомо, напередодні радник Залужного розповів, що Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ.

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Теги: ЗСУ контрнаступ фронт озброєння війна

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