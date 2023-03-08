Україна готується до великого контрнаступу. The Economist розкрив деталі

Потік західної зброї «перетворився з струмка на річку»

Зараз увага всього світу прикута до битви за Бахмут, однак незабаром увага буде звернена на контрнаступ України, який може початися вже в квітні. Про це повідомляє The Economist.

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Видання зазначає, що в грудні Америка і Великобританія зрозуміли, що затяжна війна не в інтересах Заходу. Більш того, Росія виявилася ще слабкіше, ніж вважалося раніше. Поворотний момент настав 20 січня на восьмому засіданні Контактної групи з оборони України, організованому американцями. Там союзники погодилися озброїти Україну. Відповідно потік зброї перетворився з струмка на річку.

Зазначається, що з усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% – понад $8 млрд – надійшли всього за три місяці, починаючи з грудня. Поставки озброєнь, узгоджені в Німеччині тільки в січні, становлять дві третини від загальної кількості, відправленої Україні за весь 2022 рік. Американський пакет включає в себе, наприклад, броньовані мостоукладальники, які були б життєво необхідні для будь-якого наступу на півдні або сході.

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Також відзначається, що українська армія трансформується. Якщо наприкінці минулого року співвідношення українського і західного озброєння становило п'ять до одного, то в міру надходження допомоги очікується, що воно впаде з п'яти до двох.

«Російський наступ, що почався в кінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати ці резерви, що значно ускладнило контрнаступ», – йдеться в матеріалі.

The Economist наголошує, що в останні дні російські солдати і найманці заглибилися в Бахмут, який з літа минулого року піддається нападу з боку Росії. Але битва за місто призвела до набагато більших втрат росіян, ніж українських військових.

І що ще важливіше, генерал Залужний уникнув очевидної пастки. Замість того, щоб кинути в Бахмут значні резерви для порятунку міста, що має набагато більше символічне, ніж військове значення, він відправив війська за кордон для навчання новій техніці.

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Крім того, російська армія знаходиться в жахливому стані. Якщо вона завоює Бахмут і вирішить заглибитися далі, їй доведеться ще більше виснажувати свої мізерні резерви. Згодом вона може почати стягувати підрозділи з інших частин довгої лінії фронту, створюючи проломи, якими може скористатися Україна.

Нагадаємо, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.