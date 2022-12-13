Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм – Данілов

За словами Данілова, готується випуск мін та багатьох інших речей, які виробляють уже наші підприємства оборонного комплексу

В Україні вже налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм у промислових масштабах. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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«Те, що роблять наші виробники зброї, додасть клопоту цим фашистам, які вторглися на нашу землю. Я можу з приємного сказати, що ми налагодили виробництво (снарядів – «Главком») і 152 мм, і 122 мм калібру на наших підприємствах. Зараз піде випуск мін та багатьох інших речей, які виробляють уже наші підприємства оборонного комплексу. Йдеться вже про тисячі – це вже промислові масштаби», – наголосив Данілов.

Також він зазначив, що затверджена в Україні ракетна програма фінансується повною мірою та перебуває під контролем президента Володимира Зеленського.

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Раніше Данілов повідомив, чи пристане РФ на пропозицію Зеленського вивести війська на Різдво.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський під час виступ перед лідерами країн G7 запропонував Росії розпочати виведення своїх військ із території України вже на Різдво. Таким чином, Москва покаже свої щирі наміри.

Триває 293 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

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