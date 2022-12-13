Кулеба спрогнозував, коли РФ може відновити великий наступ

Кулеба зазначив, що за майже 10 місяців повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена.

Кулеба: «Росіяни зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію та просунутися глибше в Україну»

Росія може повернутися до наступальних операцій вже на початку наступного року. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кулеба спрогнозував, що Росія прагне зібрати всі сили, аби відновити свої наступальні спроможності у зазначений період.

«Я не кажу, що це точно відбудеться, але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також тренування нових призовників і рух їхньої важкої зброї по країні, вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію та просунутися глибше в Україну», – додав голова МЗС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кулеба наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Нагадаємо, триває 293 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.