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Кулеба спрогнозував, коли РФ може відновити великий наступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба спрогнозував, коли РФ може відновити великий наступ
Кулеба зазначив, що за майже 10 місяців повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена.
фото з відкритих джерел

Кулеба: «Росіяни зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію та просунутися глибше в Україну»

Росія може повернутися до наступальних операцій вже на початку наступного року. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ.

Кулеба спрогнозував, що Росія прагне зібрати всі сили, аби відновити свої наступальні спроможності у зазначений період.

«Я не кажу, що це точно відбудеться, але за найкращим сценарієм, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також тренування нових призовників і рух їхньої важкої зброї по країні, вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробитися крізь нашу лінію та просунутися глибше в Україну», – додав голова МЗС.

Кулеба наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Нагадаємо, триває 293 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.  Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України. 

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Теги: росія міністр Міноборони війна Дмитро Кулеба втрати

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