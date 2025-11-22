Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Ден Дрісколл обійме посаду «спеціального представника» Трампа
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Путін підтвердив, що Москва отримала копію американської пропозиції мирного плану

Президент США Дональд Трамп призначив нового спеціального представника, який займатиметься просуванням його «мирного плану» щодо завершення війни в Україні. Ним став Ден Дрісколл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання із посиланням на американські джерела, Ден Дрісколл, який є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса, обійме посаду «спеціального представника» Трампа.

На тлі цього призначення планується візит делегації високопосадовців американських військових (групи генералів США) до Москви наприкінці наступного тижня. Метою поїздки є безпосереднє обговорення деталей «мирного плану» з представниками Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що Москва отримала копію американської пропозиції. У п’ятницю російський лідер заявив, що Москва ознайомилася з документом і вважає, що він має потенціал для завершення конфлікту.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував три ключові пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією, пише «Главком».

«Кожна критика мирної програми, над якою працює адміністрація, або неправильно розуміє цю програму, або спотворює якусь критичну реальність на місцях. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі», – написав він.

До слова, путінський переговірник з українським корінням, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв, відомий своїми заявами в дусі кремлівської риторики, виступив із черговою пропагандистською атакою – цього разу на підтримку мирного плану Дональда Трампа щодо України. Він звинуватив ЄС та Велику Британію у свідомому саботажі дипломатичних ініціатив, пише «Главком».

За словами Дмітрієва, нібито «план Трампа створено для того, щоб зберегти життя українців та уникнути втрати ще більшої кількості територій», однак багато хто цього «не розуміє» – через «пропаганду підпалювачів війни».

Читайте також:

Теги: переговори Україна росія США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді стоїть за цим 28-пунктним планом?
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
Вчора, 19:03
Адміністрація Трампа таємно контактує з РФ щодо війни в Україні
США разом з Росією таємно розробляють план припинення війни в Україні – Axios 
19 листопада, 03:38
Американська компанія може придбати активи «Лукойлу» – Reuters
Американська компанія може придбати активи «Лукойлу» – Reuters
18 листопада, 03:32
США скасували більшість санкцій проти Сирії
США скасували більшість санкцій проти Сирії
10 листопада, 23:38
Президент США каже, що американські обмеження «дуже ускладнюють» реалізацію планів Ірану
Іран просив Трампа зняти санкції
7 листопада, 11:04
Дональд Трамп назвав Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна «жорсткими і розумними лідерами»
«Із цими людьми не можна жартувати». Трамп зробив заяву про Путіна та Сі Цзіньпіна
3 листопада, 07:08
FP-2 – це розробка української компанії Fire Point, яка також виробляє ракету «Фламінго»
СБУ атакувала російські склади та бази на окупованих територіях
2 листопада, 12:30
Затримки, спричинені «шатдауном», можуть відкинути терміни створення зброї на роки.
Політична криза вплинула на ядерні плани США: аналіз CNN
28 жовтня, 11:42
Торгівля та фінанси Білорусі настільки зав’язані на Москву, що країна «втрачає навіть формальні ознаки самостійності»
Росія та Білорусь готуються до року скорочень та дефіцитів через падіння нафтових цін
23 жовтня, 14:05

Політика

Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Лукашенко помилував 31 українця
Лукашенко помилував 31 українця
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua