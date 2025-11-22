Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо

Путін підтвердив, що Москва отримала копію американської пропозиції мирного плану

Президент США Дональд Трамп призначив нового спеціального представника, який займатиметься просуванням його «мирного плану» щодо завершення війни в Україні. Ним став Ден Дрісколл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання із посиланням на американські джерела, Ден Дрісколл, який є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса, обійме посаду «спеціального представника» Трампа.

На тлі цього призначення планується візит делегації високопосадовців американських військових (групи генералів США) до Москви наприкінці наступного тижня. Метою поїздки є безпосереднє обговорення деталей «мирного плану» з представниками Кремля.

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що Москва отримала копію американської пропозиції. У п’ятницю російський лідер заявив, що Москва ознайомилася з документом і вважає, що він має потенціал для завершення конфлікту.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував три ключові пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією, пише «Главком».

«Кожна критика мирної програми, над якою працює адміністрація, або неправильно розуміє цю програму, або спотворює якусь критичну реальність на місцях. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі», – написав він.

До слова, путінський переговірник з українським корінням, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв, відомий своїми заявами в дусі кремлівської риторики, виступив із черговою пропагандистською атакою – цього разу на підтримку мирного плану Дональда Трампа щодо України. Він звинуватив ЄС та Велику Британію у свідомому саботажі дипломатичних ініціатив, пише «Главком».

За словами Дмітрієва, нібито «план Трампа створено для того, щоб зберегти життя українців та уникнути втрати ще більшої кількості територій», однак багато хто цього «не розуміє» – через «пропаганду підпалювачів війни».