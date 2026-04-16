Україна та Нідерланди підписали документ про оборонну співпрацю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Володимир Зеленський та Роб Єттен підписали документи про початок роботи над дроновою угодою та першим спільним виробництвом БпЛА в Нідерландах
скриншот з трансляції Офісу президента

Амстердам інвестує 482 млн євро в оборону України

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали документ про оборонну співпрацю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Офісу президента.

Амстердам інвестує в оборонну співпрацю 482 млн євро. «Українці і ми хочемо спільно розвивати далі нашу промисловість для того, щоб це було сприятливо і для України, і для нас. Ми підсилимо нашу спроможність, нідерландська промисловість гратиме велику роль у цьому», – сказав глава нідерландського уряду.

Зеленський додав, що пропозиція України – дронова угода. Вона стосується не лише вироблення безпілотників як таких, але й захисту неба від ракет і дронів, розвитку радіоелектронної боротьби, а також спільного виробництва зброї в Нідерландах.

За словами глави держави, українська та нідерландська сторони опрацюють деталі. Окрім того, сторони підписали документи про початок дронової угоди та запуск першого спільного виробництва в Нідерландах.

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нідерландів.

До слова, у нідерландському місті Мідделбург президент України Володимир Зеленський від імені українського народу отримав нагороду Four Freedoms Awards («Чотири свободи») за мужність і стійкість у боротьбі за свободу.

