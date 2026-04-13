Президент і глава МЗС Фінляндії провели розмову із Зеленським: що відомо

Обговорили фронт, візити Зеленського та подальшу підтримку України

Президент Фінляндії Александр Стубб разом із міністеркою закордонних справ Еліною Валтонен провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком».

За його словами, розмова відбулася увечері 12 квітня за участі глави МЗС Фінляндії. «Ми говорили про ситуацію на фронті, поїздку Зеленського у країни Перської затоки та підтримку оборони України», – зазначив президент Фінляндії.

Інших деталей переговорів наразі не розкривають. Водночас відомо, що Валтонен того ж дня перебувала у Вашингтоні, де планувала зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Президент України Володимир Зеленський станом на цей момент не коментував цю розмову.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що тристоронні зустрічі між США та Росією наразі відкладено через зміну пріоритетів американської дипломатії. Проте він висловив впевненість, що згодом переговорний процес відновиться. За словами президента, на сьогодні основна увага Сполучених Штатів прикута до ситуації на Близькому Сході. Зеленський позитивно оцінив зусилля Вашингтона, зокрема привітав досягнення угоди про припинення вогню в Ірані.

Українська сторона очікує, що після стабілізації ситуації на Близькому Сході, питання протидії російській агресії знову повернеться до активного порядку денного тристоронніх дипломатичних зустрічей.