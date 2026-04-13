Головна Світ Політика
search button user button menu button

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Президент і глава МЗС Фінляндії провели розмову із Зеленським: що відомо
Президент Фінляндії разом із міністеркою МЗС провели переговори з президентом України
фото: president.gov.ua

Обговорили фронт, візити Зеленського та подальшу підтримку України

Президент Фінляндії Александр Стубб разом із міністеркою закордонних справ Еліною Валтонен провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком».

скріншот: @alexstubb

За його словами, розмова відбулася увечері 12 квітня за участі глави МЗС Фінляндії. «Ми говорили про ситуацію на фронті, поїздку Зеленського у країни Перської затоки та підтримку оборони України», – зазначив президент Фінляндії.

Інших деталей переговорів наразі не розкривають. Водночас відомо, що Валтонен того ж дня перебувала у Вашингтоні, де планувала зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Президент України Володимир Зеленський станом на цей момент не коментував цю розмову.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що тристоронні зустрічі між США та Росією наразі відкладено через зміну пріоритетів американської дипломатії. Проте він висловив впевненість, що згодом переговорний процес відновиться. За словами президента, на сьогодні основна увага Сполучених Штатів прикута до ситуації на Близькому Сході. Зеленський позитивно оцінив зусилля Вашингтона, зокрема привітав досягнення угоди про припинення вогню в Ірані.

Українська сторона очікує, що після стабілізації ситуації на Близькому Сході, питання протидії російській агресії знову повернеться до активного порядку денного тристоронніх дипломатичних зустрічей.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua