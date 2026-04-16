Зеленський у Нідерландах отримав нагороду «Чотири свободи»

Ростислав Вонс
glavcom.ua

Церемонія вручення нагороди відбувалася у Мідделбурзі
фото: Офіс президента

Президент від імені українського народу одержав премію за мужність і стійкість у боротьбі за свободу

У нідерландському місті Мідделбург президент України Володимир Зеленський від імені українського народу отримав нагороду Four Freedoms Awards («Чотири свободи») за мужність і стійкість у боротьбі за свободу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Під час звернення до учасників церемонії нагородження Зеленський розповів, що лише за одну ніч РФ випустила майже 300 ударних дронів, 19 балістичних ракет і крилаті ракети. Унаслідок обстрілів є десятки жертв.

Нагороду вручили прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен та Єлизавета Рузвельт у присутності короля Нідерландів Віллема-Александра та принцеси Беатрікс
фото: Офіс президента

«Путін точно знає, що він робить – абсолютно – і на кого він схожий. І його цілком справедливо порівнюють із нацистами. У нього такі самі загарбницькі амбіції – він хоче вирішувати долю народів і чи мають вони право на існування взагалі», – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, мета Росії – повністю стерти з лиця землі не лише Україну, адже РФ відкрито й неодноразово заявляла, що хоче контролювати всіх своїх сусідів і вирішувати, якою має бути безпека у Європі. Президент акцентував, що свою ідею війни Росія поширила аж до Сирії та Африки.

«Світ не закрив очі на цю війну. Він не віддав Україну на милість загарбника. І це багато чого змінило – до речі, не лише для України. Я переконаний, що саме завдяки цьому ми все ще живемо у світі, що не розділений між загарбниками. У світі, який і досі заснований на цінностях свободи та поваги до людського життя», – каже він.

Президент зазначив, що війни тривають, міжнародне право та світовий порядок порушені, однак все ще існує переконлива більшість країн, які визнають, що війна та вбивство людей не є нормою, а агресію та насильство потрібно зупинити.

За словами президента, триває робота над створенням трибуналу щодо агресії Росії проти України
фото: Офіс президента

«Свобода – це те, що люди виборюють для себе й для своїх дітей. Це те, що треба захищати. І вона завжди потребує міцного фундаменту – безпекового, правового, культурного та освітнього, а також чогось глибшого – чогось, що люди відчувають. Фундаменту, який дає чітко зрозуміти: зло буде покаране. Покаране беззастережно», – акцентував очільник України.

Глава держави наголосив, що війни повертаються, бо ті, хто їх починає, не вірять у відповідальність. Тому мають бути закон, міжнародне право й міжнародна спільнота, яка забезпечує його дотримання. Володимир Зеленський зазначив, що критично важлива підтримка України зброєю, особливо засобами ППО, необхідні спільна дипломатична робота над припиненням війни й тиск на Росію.

«Але так само важливо, щоб Росія понесла відповідальність за цю агресію – у юридичному та практичному сенсі. І щоб російські воєнні злочинці не насолоджувалися нормальним життям, а отримали справедливі вироки. Це необхідно. Так само, як це було необхідно після Другої світової війни», – зазначив Президент.

Зеленський додав, що зараз триває робота над створенням трибуналу щодо агресії Росії проти України, і подякував Нідерландам за допомогу.

Президент зазначив, що війни тривають, міжнародне право та світовий порядок порушені, однак все ще існує переконлива більшість країн, які визнають, що війна та вбивство людей не є нормою
фото: Офіс президента

«Ми працюємо над тим, щоб міжнародна правова система була рішучою та безкомпромісною до російських воєнних злочинців. Прошу вас це підтримати. І, будь ласка, пам’ятайте: будь-яка свобода крихка без найосновнішої – свободи від руїн. Без елементарної безпеки. І якщо ті, хто починає війни, не відчувають своєї відповідальності. Тож не дайте Росії залишитися безкарною», – підсумував Володимир Зеленський.

Four Freedoms Awards («Чотири свободи») – міжнародна нагорода, яку вручають із 1982 року людям та організаціям, що зробили значний внесок у захист чотирьох свобод, які проголосив 32-й президент Сполучених Штатів Америки Франклін Рузвельт у 1941 році. Це свобода слова й вираження поглядів, свобода віросповідання, свобода від злиднів та свобода від страху. Щороку організатори присвоюють одну міжнародну нагороду «Чотири свободи» та чотири в номінаціях, що відповідають кожній зі свобод.

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Нідерландів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та народ України стали лауреатами міжнародної премії «Чотири свободи». Нагороду присуджено за мужність та відданість у захисті демократичних цінностей.

