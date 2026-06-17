Україна повернула 13 дітей з окупованої Херсонщини: росіяни залякували їх розстрілами

Прокудін: підлітків окупанти відкрито готували до участі у війні

З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще тринадцятьох дітей – п'ять дівчат і восьмеро хлопчиків віком від трьох до сімнадцяти років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

За словами очільника ОВА, серед повернених дітей – одна дитина, позбавлена батьківського піклування. «Кожен і кожна з них через Росію пройшли через тиск, погрози та страх», – зазначив Прокудін.

Очільник Херсонщини розповів, що частину дітей росіяни залякували розстрілами, при цьому самі переодягалися в українську військову форму. Інших дітей попри проблеми зі здоров'ям окупаційна влада змушувала ставати на військовий облік.

Окремо Прокудін звернув увагу на ситуацію з підлітками – їх відкрито готували до участі у війні:

навчали на полігонах копати окопи;

проводили стрільби;

тренували кидати гранати.

Зараз, як підкреслив очільник ОВА, окупація для цих дітей залишилася в минулому. Вони проходять реінтеграцію в центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з оформленням документів, безпечний прихисток і турботу.

Повернення дітей відбулося в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації «Save Ukraine».

Скільки дітей вдалося повернути загалом

Наприкінці квітня президент Володимир Зеленський заявив, що за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA додому повернули 2126 дітей, яких незаконно вивезла Росія. За його словами, агресор системно розпорошує українських дітей по своїй території, приховує їхню долю та намагається змінити їхню культурну ідентичність, щоб у майбутньому використати проти власної країни.

Водночас на тимчасово окупованих територіях триває примусова мілітаризація неповнолітніх, яких ще не вдалося звільнити з-під контролю окупантів. Зокрема, на окупованій Херсонщині дітей масово залучають до «Юнармії» – мілітаризованої організації, яка прищеплює дітям культуру країни-агресора та готує їх до майбутньої військової служби в лавах РФ. Паралельно окупаційна влада вивозить частину дітей углиб території Росії – під приводом оздоровлення, навчання або «евакуації» – де їх розміщують у спеціальних таборах.

Нагадаємо, у березні 2025 року з тимчасово окупованих територій до України вдалося повернути сімох дітей – серед них також були неповнолітні з Херсонщини.