Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, здобула срібло Чемпіонату Європи з фехтування

У фіналі континентальної першості Єгорян поступилася іспанці Лусії Мартін-Португез з рахунком 13:15

Одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола срібну медаль Чемпіонату Європи з фехтування. Про це повідомляє «Главком».

Участь Єгорян у Чемпіонаті Європи

У фіналі континентальної першості Єгорян поступилася іспанці Лусії Мартін-Португез з рахунком 13:15.

Міжнародна федерація фехтування, яка перебуває під контролем російського підсанкційного олігарха Алішера Усманова, визнає Єгорян нейтральною атлеткою та допускає її до участі у змаганнях.

Підтримка Єгорян Путіна та війни: що відомо

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційної організації «Здоровое отечество».

Організація «Здоровое отечество» перебуває під санкціями України: вона бере участь в організованому механізмі масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення громадян України, у тому числі дітей, з тимчасово окупованих територій України до РФ.

Єгорян також є лейтенантом збройних сил РФ.

7 жовтня 2024 року скандальна росіянка стала героїнею пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

«Ви лідер нашої дружньої країни. Ви лідер переможців, опора сотень мільйонів сердець», – зазначали автори звернення.

Також Єгорян на своїй сторінці в Instagram розміщувала відео, на якому вона одягнена у футболку з зображенням російського диктатора Володимира Путіна.

Neutral Russian fencer Yana Yegoryan wearing a T-shirt with Putin's image pic.twitter.com/1lM7Z2Akuv — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 6, 2025

Нагадаємо, що у лютому цього року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Єгорян.