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Дніпропетровщина оголосила примусову евакуацію дітей ще з 23 населених пунктів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Дніпропетровщина оголосила примусову евакуацію дітей ще з 23 населених пунктів
Евакуація дітей з небезпечних територій
фото: Нацполіція України

Загалом протягом місяця небезпечну зону мають залишити майже 3 800 неповнолітніх

У Синельниківському районі Дніпропетровської області через суттєве погіршення безпекової ситуації розпочали примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, інформує «Главком».

Які громади підпадають під евакуацію

Повідомляється, що нова хвиля примусового вивезення сімей із дітьми охоплює населені пункти у трьох громадах Синельниківщини:

  • Шахтарська громада;
  • Дубовиківська громада;
  • Богинівська громада.

Очільник обласної військової адміністрації підкреслив, що евакуаційні заходи для порятунку 3,8 тис. хлопців та дівчат розраховані на один місяць. Паралельно з цим у семи інших громадах Синельниківського району триває планова евакуація дорослого населення.

Ситуація в інших районах області

Олександр Ганжа також відзвітував про перебіг евакуації в інших прифронтових точках Дніпропетровщини, які перебувають під постійними обстрілами ворога.

  • Нікопольський район: усі родини з дітьми вже успішно виїхали з таких населених пунктів, як Новокиївка, Іллінка та Вищетарасівка.
  • Марганець: наразі триває повна евакуація всіх мешканців з однієї з найбільш небезпечних вулиць міста.
  • Нікополь: продовжуються заходи щодо вивезення у безпечніші регіони майже 100 місцевих жителів.

Влада закликає громадян не нехтувати своїм життям та життям власних дітей і всіляко сприяти евакуаційним групам, які забезпечують безкоштовний прихисток та логістику в тилових областях України.

«Евакуація проходить через транзитні центри. Там надають грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу, харчові та гігієнічні набори, сприяють у відновленні документів. А ще – із подальшим розселенням», – написав Ганжа.

«Главком» писав, що у селищі Комишуваха Запорізької області оголошено обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Згідно з документом, обов'язковій евакуації підлягають діти разом із батьками або законними представниками, які проживають на території селища. На проведення евакуаційних заходів відведено 30 діб із моменту видання наказу. У громаді закликали мешканців не зволікати з виїздом та подбати про безпеку дітей.

Нагадаємо, Донеччина розширила зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми у примусовий спосіб. Йдеться про Краматорську громаду.

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Теги: евакуація діти Дніпропетровщина

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