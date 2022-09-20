Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників
Україна та Росія обмінялись тілами загиблих військових
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції

Сьогодні, 20 вересня, відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.

«Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – додали в Міністерстві.

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели найбільший обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

Читайте також: «Нарешті почули рідну мову». Як українські захисники поверталися із полону (відео)
Теги: росія війна військові Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Катерина Хомяк досі не поховала синів, що служили в «Айдарі»
«Нам затуляють рота чужими тілами». Матері зниклих бійців розказали про свої поневіряння Війна і право
17 вересня, 08:00
Бучанські добровольці вздовж Варшавської траси виявили останки двох людей
У Бучанському районі знайшли тіла ще двох жертв російської окупації
Вчора, 21:16
Кремль вісім років лякав «Азовом» своїх зазомбованих громадян 
Керівниця патронатної служби «Азову» розповіла, чому рашисти не віддають тіла вбитих в Оленівці
Вчора, 15:21

Події в Україні

«Пив воду з болота, вкрав форму в українців». Як окупант заохочує дітей вмирати за Путіна (відео)
«Пив воду з болота, вкрав форму в українців». Як окупант заохочує дітей вмирати за Путіна (відео)
Унікальний трофей. ЗСУ захопили новітню командно-спостережну машину росіян
Унікальний трофей. ЗСУ захопили новітню командно-спостережну машину росіян
Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників
Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників
Суцільна руїна. ЗСУ показали моторошне відео зі звільненого села на Донеччині
Суцільна руїна. ЗСУ показали моторошне відео зі звільненого села на Донеччині
«Референдум» у Херсоні: більшість колаборантів ідентифіковані
«Референдум» у Херсоні: більшість колаборантів ідентифіковані
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Соратниця Зеленського: Путіну залишилися лічені місяці
81K
Часткова анексія двох областей поставить Кремль у дивне становище – ISW
43K
Зрадника Царьова побили на центральній набережній Ялти (відео)
43K
У Кривому Розі пролунали вибухи 
31K
Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини: епічне відео 
28K
Сигнали тривожні для України та світу. Навіщо Патрушев їздив до Китаю

Новини

Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
Вчора, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту