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Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників
Україна та Росія обмінялись тілами загиблих військових
фото ілюстративне

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції

Сьогодні, 25 жовтня, відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.

«Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – додали в Міністерстві.

Нагадаємо, українська сторона та країна-агресор 2 червня провели найбільший обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160».Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі». Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

8 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія знову обмінялися тілами загиблих військових. Обмін відбувся за формулою «50 на 50».

20 вересня до України повернули ще 25 тіл.

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Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

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