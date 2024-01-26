Україна повернула тіла 77 загиблих героїв

Тіла полеглих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам

Україна повернула тіла ще 77 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни. Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

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«Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого в Україну повернено загиблих військовослужбовців: на підконтрольну уряду України територію сьогодні повернено тіла (останки) 77 Оборонців України», – йдеться у повідомленні.

Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Тіла полеглих захисників повернули на підконтрольну Україні територію.

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Зазначається, що тіла полеглих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для встановлення осіб загиблих.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники.

Окремо у відомстві подякували представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 22 грудня, на підконтрольну Україні територію повернуто тіла 66 воїнів, загиблих у боях з російськими окупантами.