Скільки «азовців» вдалося повернути з російського полону: дані розвідки

За словами Буданова, РФ передає «азовців» невеликими групами та штучно затягує процес обміну

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що понад 200 бійців із полку «Азов» вдалося повернути з російського полону. Загалом у російську неволю потрапили трохи більше ніж 800 «азовців». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю Буданова 24 каналу.

За словами керівника розвідки, повернення полонених військових продовжується, однак є певні категорії, визволення яких ускладнене. Зокрема, це стосується бійців «Азову». Він зазначив, що сказати, ніби цих бійців зовсім не віддають, було б неправильно, однак Росія створює значні перешкоди: передає «азовців» невеликими групами та штучно затягує процес. За словами очільника ГУР, такі дії спрямовані на те, щоб викликати напругу в українському суспільстві.

Також глава розвідки розповів, що є й перелік осіб, який росіяни хочуть повернути й надали відповідний список українській стороні. «Це здебільшого, ну, так ми їх умовно називаємо, шпигуни. Такі люди є. Серед них є кілька людей високого статусу. Тобто, є з чим працювати», – каже він.

Нагадаємо, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 18 років колонії суворого режиму 33-річному уродженцю міста Запоріжжя Дмитру Ремезу.

Раніше російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР». Як зазначає відомство, снайпер Руслан Орлов і санітар Артем Новіков, у квітні 2022 року перебували в Маріуполі, де нібито розстріляли трьох цивільних чоловіків.