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Прокуратура повідомила, скільки жителів Херсонщини залишаються у полоні окупантів

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Прокуратура повідомила, скільки жителів Херсонщини залишаються у полоні окупантів
З початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти викрали на Херсонщині 1100 людей
фото ілюстративне з відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти викрали на Херсонщині 1100 людей

Станом на 2 січня у полоні залишаються 474 людини, яких викрали російські військові на Херсонщині, повідомила прессекретарка Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська.

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії окупанти викрали на Херсонщині 1100 людей. Серед викрадених і зниклих жителів області – мери міст, сільські голови, голови сільрад та їх заступники, старости сіл, 21 депутат обласної та місцевої ради, 76 правоохоронців, чотири священнослужителі та інші.

«Наразі слідству відомо про звільнення 638 громадян, окупанти продовжують незаконно утримувати 474 людини. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування цих людей, тривають досудові розслідування», – сказала Весіловська.

За даними громадської організації «КримSOS», станом на 2 січня 575 жителів Херсонщини стали жертвами насильницьких викрадень російськими окупантами. І це не повні дані.  

Нагадаємо, російські загарбники вивезли викрадених пацієнтів психіатричних лікарень Херсонщини на базі відпочинку на Арабатській стрілці. Росіяни активно викрадають дітей з інтернатів для подальшого «всиновлення».

Раніше повідомлялося, що окупанти викрали на Луганщині десятки дітей.

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Теги: війна росія окупанти злочин прокуратура

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