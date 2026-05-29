Карні заявив, що дистанціювання Канади від США корисне для обох країн

Марк Карні зауважив, що посилення Канади зробить її кращим союзником для США
фото: AFP
Прем'єр-міністр Канади закликав до нових відносин між Канадою та Сполученими Штатами

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час свого виступу в Економічному клубі Нью-Йорка заявив, що прагнення Оттави диверсифікувати партнерства та знизити дипломатичну й економічну залежність від Вашингтона через політику Дональда Трампа врешті-решт буде вигідним і для США. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

На його думку, посилення Канади зробить її кращим союзником для США, а тривалі історичні розбіжності між державами завжди долалися завдяки спільним цінностям та інтересам. Перефразувавши відоме гасло Трампа, Карні додав, що сильна Канада допоможе знову зробити Америку великою.

Водночас канадський лідер детально зупинився на глобальних потрясіннях, спричинених діями Білого дому, про які він раніше заявляв на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. За словами прем'єра, світ наразі переживає розрив, стає більш небезпечним і розділеним, а США через стрімкі технологічні зміни радикально трансформують усі свої комерційні відносини. У відповідь на це Канада змушена дбати про себе та шукати нових закордонних партнерів.

Карні відкрито розкритикував запроваджені Трампом мита на канадську сталеливарну, алюмінієву та автомобільну промисловість. Аналітики зазначають, що ці обмеження ставлять під загрозу існування канадського автопрому. Прем'єр наголосив, що єдиним стійким способом протистояти світовій конкуренції є повернення до безмитної торгівлі автомобілями, і нагадав про статус Канади як провідного постачальника нафти, газу, електрики, поташу, нікелю, міді та урану до США. Попри критику рішень Трампа, Карні високо оцінив динаміку та винахідливість Сполучених Штатів напередодні їхнього 250-річчя, закликавши до переосмислення партнерства у проблемних секторах економіки.

Візит прем'єр-міністра до Нью-Йорка також мав на меті залучення $1 трлн інвестицій до Канади протягом п'яти років. До приходу в політику минулого року Карні мав тісні зв'язки з американським бізнесом, обіймаючи посади заступника голови правління компанії Brookfield Asset Management та голови правління фінансової служби Bloomberg.

Хоча раніше в Давосі Карні закликав «середні держави» об'єднуватися проти змін, ініційованих Трампом, наразі Канада демонструє готовність до компромісів. Нещодавно в Торонто прем'єр припустив, що країна може підтримати деякі протекціоністські заходи США, щоб зберегти ключові положення Угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA), яка зараз переглядається. Обговорюється навіть варіант перетворення Північної Америки на «фортецю» в окремих секторах економіки. Політологи пояснюють таку гнучкість Оттави неможливістю повністю замінити США як головного торговельного партнера, через що Канада наразі перебуває у слабшій позиції на переговорах.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про рішення придбати для Королівських військово-повітряних сил флот шведських літаків розвідки. Цей крок став продовженням його попередніх заяв щодо наміру зменшити обсяги військових витрат, які країна спрямовує до США. 

Минулого року Марк Карні вказав на надмірну оборонну залежність Оттави від Вашингтона та ініціював рекордне за останні десятиліття збільшення військового бюджету. 

Як відомо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні став першим главою неєвропейського уряду, запрошеним на саміт Європейського політичного співтовариства в Єревані. Цей візит закріпив прагнення Оттави поглибити зв'язки з Європою, щоб зменшити залежність від США в умовах непередбачуваної політики Дональда Трампа. Європейські лідери привітали Карні як представника країни-однодумця, що фактично робить Канаду «почесним членом» європейської спільноти. 

