У двох країнах НАТО літали невідомі дрони

У двох країнах НАТО літали невідомі дрони
Дрони були помічені як на північ, так і на південь від головної авіабази Ерланд
фото з відкритих джерел

Співробітники поліції і військові бачили безпілотники на авіабазі Ерланд

Про виявлення невідомих дронів заявили ще в двох країнах НАТО. Ідеться про Норвегію та Нідерланди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NRK і NOS.

Норвегія

Як пишуть ЗМІ, у суботу, 27 вересня, вранці співробітники поліції і військові бачили безпілотники на авіабазі Ерланд.

«У нас є дуже хороші спостереження від компетентних фахівців, і це можуть бути справжні безпілотники. На південь від злітно-посадкової смуги було виявлено силуети і світлові сигнали, що відповідають дронам. Те ж саме було і на північ від злітно-посадкової смуги», – сказав командир з розслідування інцидентів Маттіс Хасборг.

За його словами, спостереження тривали дві з половиною години. Тепер слідство намагається з'ясувати, що сталося і хто за цим стоїть.

Водночас, за даними оперативного штабу ПС, можливі появи безпілотників не вплинули на виконання польотів. Дрони фіксували щонайменше двічі.

Зазначимо, що авіабаза Ерлан – це бойова авіабаза Норвегії, на якій розміщено безліч винищувачів F-35. Останніми днями на території авіабази проходили навчання НАТО, в яких взяли участь 450 осіб із 16 країн.

Нідерланди

Видання NOS пише, що сьогодні в Норвегії було помічено щось схоже на дрон. Зокрема, злітно-посадкову смугу Полдербан в аеропорту Схіпхол закрили приблизно на 45 хвилин після того, як пілоти і спостерігачі за літаками припустили, що бачили безпілотник.

«Близько 12:10 до служби управління повітряним рухом надійшло кілька повідомлень від пілотів. Вони бачили безпілотник, що летів на висоті близько 150 метрів», – ідеться в публікації.

Після розслідування Королівська служба Нідерландів Марехаусзе повідомила, що це, найімовірніше, був не дрон, оскільки на радарних знімках він не зафіксований. Наразі є підозра, що це була повітряна куля.

Крім того, пошуки проводилися, зокрема, з використанням поліцейського гелікоптера, проте нічого не виявлено.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Кремль дроновими провокаціями перевіряє реакцію Європи та хоче послабити допомогу Києву. Російський диктатор Володимир Путін планує відкрити новий напрямок бойових дій ще до завершення війни в Україні.

Також угорські дрони порушили повітряний простір України. 

«Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», – сказав президент Володимир Зеленський.

Теги: Нідерланди Норвегія військові розслідування безпілотник

