Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Україна та Румунія створять оборонні безпілотники для захисту НАТО
Тойу також висловила впевненість, що цей проєкт буде реалізований швидко
фото з відкритих джерел

Тойу вважає, що партнерство з Україною у виробництві безпілотників є стратегічним кроком у розвитку оборонних технологій

Румунія планує швидко налагодити виробництво оборонних безпілотників разом з Україною, щоб зміцнити захист східної частини НАТО. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Тойу повідомила, що переговори з Україною розпочались ще до збільшення вторгнень у повітряний простір, які Росія здійснила останніми тижнями. 

Вона підкреслила важливість цього кроку для посилення протиповітряної оборони та захисту регіону. Тойу вважає, що партнерство з Україною у виробництві безпілотників є стратегічним кроком у розвитку оборонних технологій, що можуть бути використані не лише для захисту Румунії, але й для союзників ЄС та НАТО.

«Ми вважаємо, що стратегічно важливо покращити захист східного флангу, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тож ми робимо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерства, наприклад, з Україною для створення оборонних безпілотників майбутнього», – сказала вона.

Оана Тойу також висловила впевненість, що цей проєкт буде реалізований швидко. Румунія вважає, що такі кроки допоможуть посилити безпеку в регіоні.

Раніше стало відомо, що через наліт російських БпЛА Польща та Румунія планують використовувати турецьку систему повітряного спостереження MEROPS. Навчання з управління цією системою, планують організувати за підтримки України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав до посилення санкцій проти Росії після того, як російський дрон порушив повітряний простір Румунії.

Варто зазначити, що Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі. 

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам посилити свою протиповітряну оборону, взявши за приклад український досвід. 

