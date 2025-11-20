Келлог йде з посади, вибухи в Росії: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 19 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Відставка Келлога

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог залишить свою посаду вже через декілька місяців.

Зазначається, що Кіт Келлог залишить свою посаду в січні 2026 року. Причиною такого рішення стало розчарування у результатах американської політики щодо України.

Як повідомляють джерела, Келлог обурений тим, що адміністрація США не здійснює достатнього тиску на Росію і що певна частина чиновників не готові до рішучих дій у цьому напрямку.

Вибухи в Росії

У ніч на 20 листопада у декількох регіонах Росії прогриміли вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, однією з ціллю атаки став Рязанський НПЗ.

Місцеві жителі Рязані повідомляють про численні вибухи, щонайменше 10 потужних вибухів пролунали у районі заводу.

Тим часом, на південному заході Росії, в місті Рильськ на Курщині, горить підстанція, що призвело до перебоїв зі світлом в районі. Також на території Тульської області в Новомосковську також зафіксовано присутність БпЛА, які летять у бік Москви.

План врегулювання російсько-української війни

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний план мирного урегулювання між Росією та Україною.

«План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру», – зазначив чиновник, додаючи, що план містить те, чого Україна прагне і потребує для досягнення тривалого миру.

Однак деталі плану не були розкриті, і чиновник вказав, що він все ще перебуває на стадії переговорів із ключовими залученими сторонами.

Справа Епштейна

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт, який зобов'язує Міністерство юстиції оприлюднити всі несекретні документи, пов'язані з скандальним американським фінансистом, ґвалтівником Джеффрі Епштейном.

«Я попросив спікера Палати представників Майка Джонсона та лідера більшості в Сенаті Джона Тюна підтримати цей законопроєкт, і завдяки цьому голосування в Конгресі було майже одностайним на його користь», – зазначив Трамп.

Він також повідомив, що Міністерство юстиції вже передало Конгресу майже 50 тисяч сторінок документів, пов'язаних із Епштейном, який був звинувачений у сексуальних злочинах.



