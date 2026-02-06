Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії
Євросоюз розширив санкції проти тіньового флоту РФ
фото з відкртих джерел

Нові обмеження зосереджені на енергетиці, фінансах і торгівлі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

За її словами, новий пакет санкцій спрямований на подальше скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв, обмеження фінансових операцій та запровадження додаткових торговельних заборон. «Новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. У сфері енергетики ми запроваджуємо повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти», – заявила президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що такий крок має ще більше зменшити доходи Росії від продажу нафти та ускладнити пошук покупців. «Оскільки судноплавство є глобальним бізнесом, ми пропонуємо запровадити цю повну заборону в координації з партнерами-однодумцями після рішення G7», – наголосила фон дер Ляєн.

Енергетика і тіньовий флот

Крім того, Єврокомісія пропонує розширити санкційний список так званого тіньового флоту Росії. «Ми вносимо до списку ще 43 судна, що входять до складу тіньового флоту, – загальна кількість сягає 640», – додала вона.

ЄС також планує ускладнити для Росії придбання нових танкерів для тіньового флоту та запровадити заборони на технічне обслуговування й інші послуги для танкерів для ЗПГ та криголамів, що має додатково вдарити по проєктах експорту газу. «Це доповнює нашу заборону на імпорт скрапленого газу, узгоджену 19-м пакетом та Регламентом RepowerEU», – йдеться в заяві.

Фінансовий сектор

Другий блок санкцій стосується фінансового сектору Росії. За словами фон дер Ляєн, ЄС планує обмежити можливості російської банківської системи створювати альтернативні платіжні канали.

«Ми вносимо до списку ще 20 російських регіональних банків, і ми вживатимемо заходів проти криптовалют, компаній, які ними торгують, та платформ, що уможливлюють торгівлю криптовалютами, щоб закрити шлях для обходу санкцій», – заявила вона.

Торгівля та експортні обмеження

Крім того, санкції торкнуться кількох банків у третіх країнах, які, за даними Єврокомісії, сприяють незаконній торгівлі підсанкційними товарами. Третій блок заходів передбачає нові торговельні обмеження на товари та послуги на суму понад €360 млн – від гумових виробів до тракторів і послуг у сфері кібербезпеки.

«Ми також запроваджуємо нові заборони на імпорт металів, хімікатів та критично важливих мінералів, які ще не перебувають під санкціями, на суму понад €570 млн. І ми запроваджуємо подальші експортні обмеження на предмети та технології, що використовуються для військових зусиль Росії, такі як матеріали для виробництва вибухівки. Ми пропонуємо квоту на аміак для обмеження існуючого імпорту», – заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії залежно від перебігу мирних переговорів між Україною та РФ. Відповідаючи на запитання про можливі обмеження щодо тіньового флоту, він зазначив, що це питання «буде взято до уваги», а також наголосив, що санкції адміністрації Трампа проти нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл», за його словами, сприяли залученню Росії до переговорного процесу, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Теги: Урсула фон дер Ляєн росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль забирає останнє майно росіян
Кремль добиває залишки економіки. У росіян почали забирати майно
16 сiчня, 16:16
Українських дітей наражають небезпеці та змушують молитися з окупантами
Росія втягнула дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій
11 сiчня, 06:58
Путін й інші високопосадовці РФ неодноразово демонстрували, що не планують відмовлятися від планів на Україну
Кремль шантажує США заради поступок від України – ISW
27 сiчня, 10:08
Волна заявив, що діяльність Платформи не має жодного зовнішнього фінансування
«Ми не приїхали по гранти». Учасник російської Платформи в ПАРЄ розповів, хто її фінансує
2 лютого, 05:58
Дональд Туск заявив про можливий слід спецслужб РФ у кібератаках на Польщу
Туск заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі
15 сiчня, 13:38
Зеленський повідомив, що усі делегації із ОАЕ повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав
Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс
24 сiчня, 16:42
Пісня «Sigma Boy» з РФ дійшла до дитячих майданчиків ЄС
Російська пісня Sigma Boy окупувала ЄС: в чому її небезпека
28 сiчня, 10:28
Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав неприйнятними аргументи РФ про «самовизначення Донбасу»
Питання Криму та Донбасу. Генеральний секретар ООН вказав на два важливі моменти
30 сiчня, 09:01
Зеленський нагадав, що ініціативи щодо припинення вогню звучали ще торік під час зустрічей у Саудівській Аравії
Енергетичне перемир’я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ
30 сiчня, 10:18

Політика

Естонія посилила візові обмеження для тих, хто воював на боці РФ
Естонія посилила візові обмеження для тих, хто воював на боці РФ
США звинуватили Китай у таємних ядерних випробуваннях
США звинуватили Китай у таємних ядерних випробуваннях
США та Іран завершили ядерні переговори в Омані
США та Іран завершили ядерні переговори в Омані
Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії
Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії
РФ спробувала втягнути Макрона у справу Епштейна
РФ спробувала втягнути Макрона у справу Епштейна
Чехія скоротить витрати на гуманітарну допомогу Україні
Чехія скоротить витрати на гуманітарну допомогу Україні

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Сьогодні, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua