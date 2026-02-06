Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії

Нові обмеження зосереджені на енергетиці, фінансах і торгівлі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який передбачає посилення обмежень у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

За її словами, новий пакет санкцій спрямований на подальше скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв, обмеження фінансових операцій та запровадження додаткових торговельних заборон. «Новий пакет санкцій охоплює енергетику, фінансові послуги та торгівлю. У сфері енергетики ми запроваджуємо повну заборону на морські послуги для російської сирої нафти», – заявила президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що такий крок має ще більше зменшити доходи Росії від продажу нафти та ускладнити пошук покупців. «Оскільки судноплавство є глобальним бізнесом, ми пропонуємо запровадити цю повну заборону в координації з партнерами-однодумцями після рішення G7», – наголосила фон дер Ляєн.

Енергетика і тіньовий флот

Крім того, Єврокомісія пропонує розширити санкційний список так званого тіньового флоту Росії. «Ми вносимо до списку ще 43 судна, що входять до складу тіньового флоту, – загальна кількість сягає 640», – додала вона.

ЄС також планує ускладнити для Росії придбання нових танкерів для тіньового флоту та запровадити заборони на технічне обслуговування й інші послуги для танкерів для ЗПГ та криголамів, що має додатково вдарити по проєктах експорту газу. «Це доповнює нашу заборону на імпорт скрапленого газу, узгоджену 19-м пакетом та Регламентом RepowerEU», – йдеться в заяві.

Фінансовий сектор

Другий блок санкцій стосується фінансового сектору Росії. За словами фон дер Ляєн, ЄС планує обмежити можливості російської банківської системи створювати альтернативні платіжні канали.

«Ми вносимо до списку ще 20 російських регіональних банків, і ми вживатимемо заходів проти криптовалют, компаній, які ними торгують, та платформ, що уможливлюють торгівлю криптовалютами, щоб закрити шлях для обходу санкцій», – заявила вона.

Торгівля та експортні обмеження

Крім того, санкції торкнуться кількох банків у третіх країнах, які, за даними Єврокомісії, сприяють незаконній торгівлі підсанкційними товарами. Третій блок заходів передбачає нові торговельні обмеження на товари та послуги на суму понад €360 млн – від гумових виробів до тракторів і послуг у сфері кібербезпеки.

«Ми також запроваджуємо нові заборони на імпорт металів, хімікатів та критично важливих мінералів, які ще не перебувають під санкціями, на суму понад €570 млн. І ми запроваджуємо подальші експортні обмеження на предмети та технології, що використовуються для військових зусиль Росії, такі як матеріали для виробництва вибухівки. Ми пропонуємо квоту на аміак для обмеження існуючого імпорту», – заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії залежно від перебігу мирних переговорів між Україною та РФ. Відповідаючи на запитання про можливі обмеження щодо тіньового флоту, він зазначив, що це питання «буде взято до уваги», а також наголосив, що санкції адміністрації Трампа проти нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл», за його словами, сприяли залученню Росії до переговорного процесу, повідомляє Reuters.