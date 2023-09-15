Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Румунія обмежила польоти біля кордону з Україною: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Румунія обмежила польоти біля кордону з Україною: яка причина
фото з відкритих джерел

Польоти заборонені в північній частині Добруджи, між населеними пунктами Сулина і Галац, на відстані 20-30 кілометрів від українського кордону

Унаслідок повторних атак на Одещину та падіння уламків російських дронів, Румунія розширила зону обмеження польотів на своєму кордоні з Україною. Про це повідомляє міноборони Румунії.

За оновленими обмеженнями, польоти заборонені в північній частині Добруджи, між населеними пунктами Сулина і Галац, на відстані 20-30 кілометрів від українського кордону.

«Жодним пілотованим або безпілотним літальним апаратам не дозволяється літати в цих зонах обмеження, за винятком державних літаків... На тлі посилення російських атак на українські порти на Дунаї виникла необхідність у подовженні обмежень...», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше в Румунії існувала зона обмеження для польотів, що обмежувалась відстанню в 8 км від українського кордону.

Раніше повідомлялося, що МЗС Румунії прийняло рішення знову викликати голову російської дипломатичної місії після того, як в країні були знайдені уламки дрону-камікадзе під назвою «Шахед». 

Після обстрілу російськими загарбниками Одеської області, у Румунії було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія.

Нагадаємо, румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу. У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття.

Теги: укриття Румунія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Також уряди України та Румунії здійснили обмін нотами про відкриття пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй
Україна та Румунія відкриють новий пункт пропуску на кордоні: підписано угоду
18 серпня, 17:42
Росіяни обстріляли центр Чернігова, де проходила виставка дронів DemoDay
Жертви російського удару по Чернігову були у транспорті чи повертались із церкви
19 серпня, 16:23
16 людей, травмованих внаслідок ракетного обстрілу РФ, було прооперовано
Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 150
20 серпня, 14:17
Раніше після перевірок заправну станцію закрили. Попри це, вона продовжила свою роботу
Вибухи на заправці у Румунії: двоє загиблих, понад 50 поранених (фото, відео)
27 серпня, 11:39
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
24 серпня, 16:26
Відповідальні структури Румунії в режимі реального часу стежили за ситуацією, спричиненою російськими атаками з безпілотників на інфраструктуру України
Вибух російського дрона на території Румунії: МЗС країни відреагувало
4 вересня, 12:26
Укриття у школах Києва будуть доступні цілодобово, але є нюанс
Укриття у школах Києва будуть доступні цілодобово, але є нюанс
31 серпня, 09:37
Якщо інформація про уламки безпілотника РФ підтвердиться, то це буде серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії
Президент Румунії несподівано відреагував на падіння російського «Шахеда»
6 вересня, 20:01
Жителі сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України
Румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу
13 вересня, 12:09

Соціум

Росія вислала двох дипломатів США. Держдеп відреагував
Росія вислала двох дипломатів США. Держдеп відреагував
До 25 років ув'язнення та штраф: прокуратура США висунула звинувачення сину Байдена
До 25 років ув'язнення та штраф: прокуратура США висунула звинувачення сину Байдена
Євросоюз змінить правила в'їзду для українців
Євросоюз змінить правила в'їзду для українців
Хто, як не Путін? Росіян запитали, хто може стати наступним президентом РФ
Хто, як не Путін? Росіян запитали, хто може стати наступним президентом РФ
Росіяни впевнені, що буде нова хвиля мобілізації: результати опитування
Росіяни впевнені, що буде нова хвиля мобілізації: результати опитування
Російський пілот намагався збити британський літак – ВВС
Російський пілот намагався збити британський літак – ВВС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
22K
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова
21K
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
13K
Життя у мутаках та спеціальна програма: як Норвегія дбає про українців
11K
В Україні стався землетрус
5432
Танків і ракет – більше, ніж до війни! Як Путін надурив Захід

Новини

15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23
Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Вчора, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Вчора, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Вчора, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Вчора, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту