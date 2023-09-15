Румунія обмежила польоти біля кордону з Україною: яка причина
Польоти заборонені в північній частині Добруджи, між населеними пунктами Сулина і Галац, на відстані 20-30 кілометрів від українського кордону
Унаслідок повторних атак на Одещину та падіння уламків російських дронів, Румунія розширила зону обмеження польотів на своєму кордоні з Україною. Про це повідомляє міноборони Румунії.
За оновленими обмеженнями, польоти заборонені в північній частині Добруджи, між населеними пунктами Сулина і Галац, на відстані 20-30 кілометрів від українського кордону.
«Жодним пілотованим або безпілотним літальним апаратам не дозволяється літати в цих зонах обмеження, за винятком державних літаків... На тлі посилення російських атак на українські порти на Дунаї виникла необхідність у подовженні обмежень...», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що раніше в Румунії існувала зона обмеження для польотів, що обмежувалась відстанню в 8 км від українського кордону.
Раніше повідомлялося, що МЗС Румунії прийняло рішення знову викликати голову російської дипломатичної місії після того, як в країні були знайдені уламки дрону-камікадзе під назвою «Шахед».
Після обстрілу російськими загарбниками Одеської області, у Румунії було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія.
Нагадаємо, румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу. У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.
Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття.
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