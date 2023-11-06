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Армія дронів уразила рекордну кількість опорних пунктів РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Армія дронів уразила рекордну кількість опорних пунктів РФ
фото з відкритих джерел

Загалом з 30 жовтня по 6 листопада операторами БПЛА було уражено 282 одиниць ворожої техніки

Армія дронів уразила рекордну кількість опорних пунктів російських загарбників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами – оператори БПЛА мінуснули 335 позицій, абсолютний рекорд. Також серед ураженого – 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні окупантів», – йдеться в повідомленні.

Загалом з 30 жовтня по 6 листопада операторами БПЛА було уражено 282 одиниць ворожої техніки, серед якої – 53 гармати, три ворожих ППО та купа іншого обладнання. Окрім цього було знищено 317 окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах «Армії дронів», за тиждень (23-30 жовтня) знищено 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок російських окупантів. 

Триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Теги: міністр авіація вантажівки машини рекорд озброєння Михайло Федоров

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