Зеленський призначив нового командувача безпілотних систем ППО

Полковника Юрія Черевашенко призначено командувачем безпілотних систем ППО України – раніше він займався дронами-перехоплювачами та брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський затвердив полковника Юрія Черевашенка на посаду командувача безпілотних систем протиповітряної оборони. Відповідний наказ про це призначення був підписаний міністром оборони Денисом Шмигалем. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Перед новим командувачем поставлено низку важливих завдань, що були узгоджені на засіданні Ставки. Ці пріоритети включають активне впровадження безпілотних апаратів, зокрема дронів-перехоплювачів, а також модернізацію вітчизняної системи протиповітряної оборони за допомогою найсучасніших зразків озброєння.

Юрій Черевашенко має досвід участі у формуванні перших мобільних груп швидкого реагування для ППО. Останнім часом його діяльність була зосереджена на роботі з дронами-перехоплювачами, і тепер на новій посаді його головне завдання полягатиме у масштабуванні розвитку безпілотної складової у структурі Повітряних сил.

Юрій Черевашенко справа фото: соціальні мережі

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення з посад заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це відомо з указів №831/2025 та №832/2025.

Звільнено:

Сергія Демедюка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Андрія Кононенка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, 3 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затверджено нову структуру апарату Ради національної безпеки і оборони. За словами Умєрова, нова структура сфокусована на ключових напрямках національної безпеки: війна і перемога, розвиток оборонно-промислового комплексу, кібербезпека та інформаційна політика, економічна й енергетична безпека, зовнішня і внутрішня безпека.

До слова, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський провів нараду із секретарем РНБО Рустемом Умєровим.