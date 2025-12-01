Україна втратила ключову перевагу на фронті – WSJ

Бої за Покровськ у Донецькій області демонструють, наскільки сильно РФ зміцнила свої позиції в тактичній «дроновій» війні

Російські війська значно вдосконалили використання найнебезпечнішої зброї сучасної війни – дешевих і компактних безпілотників, яка раніше була однією з ключових переваг України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Українські військові на передовій та аналітики повідомили, що саме посилення російських ударів по українських шляхах постачання за допомогою дронів стало найпомітнішою зміною у війні 2025 року – важливішою, ніж повільне просування російських сил на землі.

Восени росіяни вперше отримали перевагу в застосуванні тактичних безпілотників. На важливих ділянках фронту їхні дрони значно переважають українські за кількістю, а вдосконалена тактика ускладнює Україні забезпечення своїх підрозділів на лінії зіткнення.

РФ системно збільшує використання малих безпілотників – для розвідки, коригування артилерії та ударів по українських силах. Вона також перейняла українські методи застосування FPV-дронів.

Після української операції в Курській області у 2024 році Росія переглянула підходи до використання дронів. За словами Конрада Музики, директора польської компанії Rochan Consulting, нині українські логістичні та безпілотні підрозділи зазнають більших втрат, ніж піхота. Через це пілотам доводиться запускати FPV-дрони з більшої дистанції, що зменшує їхню ефективність, тоді як російські апарати зросли в дальності та дедалі частіше вражають цілі в глибокому тилу.

Бої за Покровськ у Донецькій області демонструють, наскільки сильно РФ зміцнила свої позиції в тактичній «дроновій» війні. За даними ЗСУ, у цьому районі російські дрони переважають українські приблизно у співвідношенні 10 до 1.

Додатковою проблемою є те, що Росія отримує масштабні поставки оптоволоконного кабелю з Китаю, тоді як Україна отримує його в дуже обмежених обсягах від західних партнерів.

До слова, ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало будову, складові частини та іноземну елементну базу іранського БпЛА Shahed-107, який Російська Федерація почала активно застосовувати у війні проти України.