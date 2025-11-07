Росія склала новий список українських «воєнних злочинців»: у списку Пашинський

Слідком РФ уже неодноразово порушував «кримінальні справи» проти українських військових та політиків

Слідком РФ вигадав нові звинувачення Пашинському та вищому керівництву України

Слідчий комітет Російської Федерації «заочно висунув звинувачення» 75 представникам вищого військово-політичного керівництва України за нібито «воєнні злочини» проти населення на території тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей. Вони оголошені в «міждержавний» та «міжнародний розшук». Про це повідомив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Бастрикін оголосив, що до цього списку входять колишні та чинні українські посадовці.

Зокрема, серед них – голова правління Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський.

Окрім Пашинського, в перелік «воєнних злочинців», за версією російського Слідкому, потрапили експрем’єр Арсеній Яценюк, колишній голова Служби безпеки Валентин Наливайченко, екссекретар РНБО Олександр Литвиненко та інші.

Раніше Слідком РФ уже неодноразово порушував «кримінальні справи» проти українських військових та політиків. Зокрема, він звинувачував їх у злочинах, пов’язаних із бойовими діями на Донбасі.

Так, у 2023 році Слідчий комітет пред'явив заочне обвинувачення Сергію Пашинському, який з 5 березня по 10 червня 2014 року виконував обов'язки глави Адміністрації президента, «в ухваленні злочинного рішення» про проведення АТО.

Ані Київ, ані міжнародна спільнота не сприймають ці «звинувачення» і вважають їх елементами російської інформаційної війни.