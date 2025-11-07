Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Росія склала новий список українських «воєнних злочинців»: у списку Пашинський

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Росія склала новий список українських «воєнних злочинців»: у списку Пашинський
Слідком РФ уже неодноразово порушував «кримінальні справи» проти українських військових та політиків
фото: naudi.com.ua

Слідком РФ вигадав нові звинувачення Пашинському та вищому керівництву України

Слідчий комітет Російської Федерації «заочно висунув звинувачення» 75 представникам вищого військово-політичного керівництва України за нібито «воєнні злочини» проти населення на території тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей. Вони оголошені в «міждержавний» та «міжнародний розшук». Про це повідомив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Бастрикін оголосив, що до цього списку входять колишні та чинні українські посадовці.

Зокрема, серед них – голова правління Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський.

Окрім Пашинського, в перелік «воєнних злочинців», за версією російського Слідкому, потрапили експрем’єр Арсеній Яценюк, колишній голова Служби безпеки Валентин Наливайченко, екссекретар РНБО Олександр Литвиненко та інші.

Раніше Слідком РФ уже неодноразово порушував «кримінальні справи» проти українських військових та політиків. Зокрема, він звинувачував їх у злочинах, пов’язаних із бойовими діями на Донбасі.

Так, у 2023 році Слідчий комітет пред'явив заочне обвинувачення Сергію Пашинському, який з 5 березня по 10 червня 2014 року виконував обов'язки глави Адміністрації президента, «в ухваленні злочинного рішення» про проведення АТО.

Ані Київ, ані міжнародна спільнота не сприймають ці «звинувачення» і вважають їх елементами російської інформаційної війни.  

Читайте також:

Теги: Сергій Пашинський росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай для РФ став ключовим зовнішнім постачальником критичних компонентів, таких як двигуни та навігаційні системи, для безпілотників типу Shahed
WSJ: Китай став головним постачальником деталей для російських дронів
31 жовтня, 03:39
Тактаров: Навіщо взагалі їхати до Америки?
Ексбоєць UFC заявив, що «Росія привабливіша за США в плані життя в кілька трильйонів разів»
27 жовтня, 19:20
Проти Покровська росіяни зосередили основну свою ударну групу, розповів Зеленський
Зеленський повідомив хороші новини від українських десантників
26 жовтня, 19:49
Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі
Дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзі
19 жовтня, 08:01
Туристів у готелях Сочі почали спускати в підвали і підземні парковки
Дрони та ракети атакували Сочі (відео)
17 жовтня, 06:21
Пєсков: Ми вже добре знайомі з паном Віткоффом, він ефективний
Пєсков розхвалив Віткоффа, який годинами слухає байки Путіна про Україну
14 жовтня, 15:04
Соціолог: росіяни не проти війни
«Росіяни звикли до спецоперації». Соціолог повідомив погану новину
14 жовтня, 08:23
Росія втратила до 20% своєї потреби в бензині та змушена збільшувати імпорт з Білорусі та Китаю
Ціни на бензин у Росії досягли 14-річного максимуму після атак на НПЗ
12 жовтня, 06:41
Ташуєв: Де мої гроші? Я ж не крав, а просто працював та отримував гарну зарплату
«Неможливо прожити». Футбольний тренер розкритикував пенсійну систему Росії
7 жовтня, 22:36

Кримінал

Росія склала новий список українських «воєнних злочинців»: у списку Пашинський
Росія склала новий список українських «воєнних злочинців»: у списку Пашинський
Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ
Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ
На Волині затримано бойовика «ДНР», який хотів втекти до Європи
На Волині затримано бойовика «ДНР», який хотів втекти до Європи
На Київщині п'яний чоловік «припаркувався» у магазині
На Київщині п'яний чоловік «припаркувався» у магазині
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ
Справу про розкрадання коштів Маріуполя щодо фірми депутата Лашина поновлено, – Офіс Генпрокурора
Справу про розкрадання коштів Маріуполя щодо фірми депутата Лашина поновлено, – Офіс Генпрокурора

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua