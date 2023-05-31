Україна замовила в німецької компанії розвідувальні дрони: скільки та якої моделі

Безпілотники Vector забезпечують безперервне виявлення ворожих цілей незалежно від погодних умов, розвивають швидкість до 72 км/год і витримують тривалий час польоту

Міністерство оборони України замовило в німецької компанії Quantum-Systems GmbH 300 розвідувальних дронів середньої дальності типу Vector. Про це повідомила пресслужба компанії.

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«Міністерство оборони України розмістило третє замовлення на 300 систем Vector, після двох попередніх замовлень на 105 систем Vector у січні 2023 року та 33 системи Vector у серпні 2022 року», – ідеться в заяві.

Як зазначається, з серпня минулого року система Vector продемонструвала свою безпрецедентну ефективність у найважчих умовах. Зокрема, вона широко використовується та інтенсивно випробовується на полі бою в Україні і вже довела свою ефективність у військовій розвідці, спостереженні та рекогносцирувальних операціях.

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Як заявили в компанії, Vector дуже маневрений і готовий до використання за дві хвилини. Система забезпечує безперервне виявлення ворожих цілей незалежно від погодних умов, розвиває швидкість до 72 км/год і витримує тривалий час польоту.

Використовуючи передові можливості штучного інтелекту, Vector дає змогу українським військам швидко збирати критично важливу розвідувальну інформацію та здобувати стратегічну перевагу, зауважили в Quantum-Systems.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання від Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon.

До слова, член зовнішньополітичного комітету Бундестагу Німеччини Родеріх Кізеветтер закликав швидше розпочати передачу Україні німецького аналогу ракети Storm Shadow – крилату ракету Taurus KEPD 350, яку виробляють на заводі у Шробенхаузені ( регіон Баварія у Німеччині).

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Крім того, українські захисники отримають ще більше систем протиповітряної оборони Iris-T від Німеччини. Вже підписані додаткові контракти на постачання.