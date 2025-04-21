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Румунські рятувальники шукають українця, який вже декілька днів блукає у горах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Румунські рятувальники шукають українця, який вже декілька днів блукає у горах
Гора Піп Іван Мармароський
фото з відкритих джерел

40-річний українець уже кілька днів перебуває у районі перевалу Піп Іван Мармароський із румунського боку

Румунська рятувальна служба веде пошук 40-річного громадянина України, який загубився в горах Мармароси. Про це повідомляє Cotidiaul.ro, передає «Главком».

Зазначається, що чоловік уже кілька днів перебуває у районі перевалу Піп Іван Мармароський із румунського боку, на висоті понад 1700 м.

«Українець зателефонував за номером 112 з проханням про допомогу, стверджуючи, що не може орієнтуватися на місцевості, не має запасів їжі та води», – кажуть рятувальники.

Чоловікові порадили залишитись на місці, після чого на пошуки вирушила перша група швидкого реагування.

Операцію з пошуку громадянина України супроводжує екіпаж прикордонної поліції.

Нагадаємо, у лютому румунські рятувальники розшукували п'ятьох громадян України, які вирушили до країни з наміром перетнути кордончерез гори, і від яких протягом 20 днів не було жодної звістки.

Такожу у Румунії троє українців застрягли у горах Мармарос. Вони звернулися за допомогою ввечері 24 грудня, зазначивши, що виснажені, переохолоджені через вологий одяг і залишилися без їжі.

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Теги: Румунія рятувальники чоловік українці

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