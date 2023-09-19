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Юрій Дзямулич Політичний експерт

Як Угорщина допомагає угорцям Закарпаття. Парадоксальні цифри

glavcom.ua
Цього року в «угорські» школи у перший клас пішло вчитися 113 дітей. А в українські – 149
фото: mukachevo.net

Уряд Угорщини лише на словах «захищає» українських угорців

У місті Берегові на Закарпатті є 7 шкіл з угорською мовою навчання та 2 школи з українською.

Так от, цього року в «угорські» школи у перший клас пішло вчитися 113 дітей. А в українські – 149.

7 шкіл – 113. 2 школи – 149.

Чи не вбачається у цих цифрах дискримінація бажаючих навчатися українською?

Така ситуація по більшості громад, компактного проживання українських угорців. З кожним роком дітей в школах стає все менше. Війна лише прискорила цей процес, але тенденція зберігається вже давно.

Чому так відбувається? На мою думку, це закономірний процес: уряд Угорщини лише на словах «захищає» українських угорців на Закарпатті, а насправді сприяє тому, щоб їх чисельність зменшувалася з року в рік. Вони просто виїжджають – і дуже часто не лише в Угорщину, але в інші країни Європи (угорський паспорт дає змогу працювати в будь якій країні Європи). Путін сприяє дерусифікації України, так само Орбан робить все для демадяризації.

Тому що держава Україна прагне, щоб її громадяни знали українську мову, не залежно від того, до якої меншини належать, щоб вони залишалися тут жити, розвивалися, мали змогу вступати в українські вузи, мали перспективу працювати. То політика і вимоги Орбана спрямовані на те, щоб українські угорці вивчали лише угорську мову, навчалися в угорських вузах та залишалися там жити в Угорщині. Такими темпами , через років 5-10 не залишиться нікого, кого потрібно буде захищати.

А системі освіти області вже потрібно думати над тим, що робити з школами, які пустують чи будуть пустіти. Бо не може бути такого, щоб у школах було по 5-7 учнів, адже це велике навантаження на бюджети громад.

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Джерело
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Теги: Закарпаття освіта війна путін паспорт Угорщина

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Юрій Дзямулич

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