Вступ України в ЄС: Бербок анонсувала позитивні рішення

Очікується, що на саміті ЄС у грудні лідери будуть розглядати питання можливого початку переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу

Аналена Бербок: «Ми хочемо бачити Україну членом нашого Союзу. І я переконана, що Європейська рада цього грудня надасть цей сигнал»

Україна отримає позитивний сигнал від європейських країн на шляху до членства в ЄС на саміті у грудні. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на конференції щодо розширення ЄС у Берліні, повідомляє «Європейська правда».

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Очікується, що на саміті ЄС у грудні лідери будуть розглядати питання можливого початку переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу. Це відбудеться на основі оцінки Єврокомісії про виконання Україною кандидатських критеріїв, яка буде оприлюднена 8 листопада.

«Ми хочемо бачити Україну членом нашого Союзу. І я переконана, що Європейська рада цього грудня надасть цей сигнал», – заявила Бербок.

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За її словами, країни-кандидати докладають значних зусиль на шляху до ЄС. Вона розуміє, наскільки складним цей процес є для України, яка воює з російською агресією.

«Тому так важливо, сказати… що ми будемо супроводжувати вас на цьому шляху фінансово, структурно, матеріально», – зауважила вона, кажучи про потребу підтримати Україну.

Раніше видання Pоlitiko назвало дату старту переговорів щодо вступ України в ЄС.