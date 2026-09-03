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Українські дрони влаштували РФ пекельне літо: AP повідомило про рекорд

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Українські дрони влаштували РФ пекельне літо: AP повідомило про рекорд
Літо 2026 року стало для Росії періодом постійної напруги через удари БПЛА
фото з відкритих джерел

За три місяці Росія заявила про перехоплення у понад п'ять разів більшої кількості безпілотників, ніж торік

Українські далекобійні дрони цього літа значно посилили атаки по території Росії. За даними Associated Press, у червні-серпні російська влада заявила про перехоплення понад 43,3 тис. українських безпілотників над Росією та окупованим Кримом. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року окупанти повідомляли приблизно про 7,7 тис. таких БПЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Associated Press.

Рекордною ця цифра є через різке зростання кількості атак порівняно з минулим роком: за літо 2025-го Росія заявляла про перехоплення близько 7,7 тис. дронів, тоді як цього літа – понад 43,3 тис. AP зазначає, що атаки стали практично щоденною реальністю для росіян, а їхні наслідки дедалі сильніше позначалися на цивільному житті та економіці країни.

Українські безпілотники били, зокрема, по об'єктах нафтової інфраструктури, складах та інших важливих для російської економіки об'єктах. Через удари та перебої в роботі інфраструктури в Росії виникали проблеми з постачанням пального, а атаки також впливали на роботу аеропортів і транспортне сполучення.

За оцінкою AP, літо 2026 року стало для Росії періодом постійної напруги. Українські удари дедалі частіше відбувалися далеко від лінії фронту, змушуючи російську владу посилювати заходи безпеки та регулярно повідомляти про роботу протиповітряної оборони.

При цьому цифра у 43,3 тис. є саме російською заявою про перехоплені безпілотники, а не незалежно підтвердженою кількістю українських атак. AP використовувало офіційну російську статистику, тому фактична кількість запущених Україною БПЛА може відрізнятися.

Україна тим часом продовжує нарощувати можливості далекобійних безпілотників і використовувати їх для ударів по військових та економічних об'єктах РФ. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що українські атаки вже створюють серйозні ризики для використання російського повітряного простору цивільною авіацією.

Масштаб російських заяв про перехоплення показує, наскільки інтенсивнішою стала дронова війна у 2026 році. Водночас Росія продовжує здійснювати масовані атаки по Україні: лише у липні, за даними української влади, РФ застосувала понад 9 тис. ударних дронів і ракет під час великих атак.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські ракети «Фламінго» мають перестати бути рідкісною зброєю та стати масовим засобом ураження російських цілей вже цієї зими.

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Теги: росія дрон війна ЗСУ

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