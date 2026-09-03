Московські аеропорти другу ніч поспіль призупиняли роботу після заяв Зеленського

У Шереметьєво було скасовано 21 рейс і затримано 235

Московські аеропорти Внуково та Шереметьєво другу ніч поспіль призупиняли роботу після попереджень президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«Введено тимчасові обмеження на прийом та виліт повітряних суден», – повідомила Росавіація в середу, 2 вересня.

Напередодні три аеропорти Москви призупиняли роботу. За даними Flightradar24, у Шереметьєво було скасовано 21 рейс і затримано 235, у Внуково – скасовано 22 і затримано 94 рейси.

Нагадаємо, Володимир Зеленський попередив іноземні авіакомпанії, страховиків та дипломатів про зростання небезпеки польотів у повітряному просторі Росії. Президент пояснив, що Україна завдає ударів по російських військових цілях та частині економіки РФ, яка працює на війну. Він назвав такі дії реалізацією права України на самооборону.

Згодом у московських аеропортах 2 вересня різко зросла кількість скасованих рейсів іноземних авіакомпаній. Загалом перевізники скасували 27 рейсів до Москви та у зворотному напрямку. Найбільше скасувань припало на турецьку авіакомпанію Pegasus. Перевізник скасував шість рейсів із Туреччини до Внуково та стільки ж у зворотному напрямку.

До слова, Андрій Нікітін, міністр транспорту Росії, закликав громадян країни бути готовими до періодичних обмежень у роботі аеропортів через атаки безпілотників. Також Росавіація заявила, що всі оприлюднені Україною документи, які стосуються повітряного простору Росії, нібито не мають юридичної сили.