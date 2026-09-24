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Сніг і мороз до -3°C. Рятувальники показали, який вигляд має гора Піп Іван

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сніг і мороз до -3°C. Рятувальники показали, який вигляд має гора Піп Іван
Мороз на горі Піп Іван посилився до -3°C
скриншот з відео

За два дні температура на високогір'ї опустилася ще на два градуси, а сніг вкрив землю та споруди

На горі Піп Іван Чорногірський уранці 24 вересня температура повітря опустилася до -3°C. Високогір'я Карпат вкрило снігом, а через хмарність видимість на вершині була обмеженою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

Станом на 08:00 на Піп Івані спостерігалася хмарна погода. Дув західний вітер зі швидкістю 3 м/с. Температура повітря становила -3°C.

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На оприлюднених рятувальниками кадрах видно, що сніг вкрив територію високогір'я та споруди на вершині. Через погодні умови навколишні гори практично не проглядаються.

Рятувальники попередили туристів, що попри календарну осінь на високогір'ї вже встановилися зимові умови. Перед походом у гори мандрівникам радять перевіряти прогноз погоди, обирати маршрут відповідно до власного досвіду та фізичних можливостей, а також брати теплий одяг і необхідне спорядження.

«Не переоцінюйте власні сили та не вирушайте в гори непідготовленими. За погіршення погодних умов краще відкласти похід», – наголосили рятувальники.

За прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 24 вересня в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями в області та Івано-Франківську прогнозують невеликий дощ. Вітер – північно-західний, 7-12 м/с.

Удень температура повітря по області становитиме +13...+18°C, в Івано-Франківську – +14...+16°C. На високогір'ї прогнозують від +4°C до +9°C.

Нагадаємо, лише два дні тому, 22 вересня, гірські рятувальники зафіксували перший осінній мороз і сніг у високогір'ї Карпат. Тоді вранці на горі Піп Іван температура опустилася до -1°C. Спостерігалася хмарна погода, а західний вітер сягав близько 4 м/с. Через похолодання вершину гори також вкрило снігом.

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Теги: Піп Іван (гора) Карпати (гори) ДСНС

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